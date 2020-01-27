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Motorola RAZR (2019): випустили відеоінструкцію з догляду за гнучким смартфоном

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Motorola RAZR (2019) / Фото з вільних джерел

Гнучкі смартфони з'явилися на ринку порівняно нещодавно, тому виробникам доводиться випускати спеціальні інструкції з експлуатації таких ґаджетів. Компанія Motorola опублікувала відеоурок із правильного догляду за "жабкою" RAZR (2019).

Про що відео

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В опублікованому відео, яке присвячене "правильному догляду" за смартфоном, компанія відзначила, що нерівності і виступи на лінії згину – нормальне явище для складного екрана.

За заявою виробника, це всього лише особливість технології: особливий механізм шарніра істотно підвищує надійність всієї конструкції.

Інструкція також містить кілька простих правил, щодо догляду за ґаджетом. Так, користувачеві рекомендується:

  • уникати контактів пристрою з твердими предметами
  • протирати екран сухою тканиною в разі потрапляння на нього вологи
  • класти пристрій в кишеню тільки в зігнутому стані
  • не використовувати додаткових захисних плівок.

Відеоінструкція до Motorola RAZR (2019) – дивіться відео

Що відомо про смартфон

Новинка вже доступна для попереднього замовлення за ціною 1 499 доларів (орієнтовно 36 500 гривень за курсом станом на 27 січня 2020 року). Зауважимо, смартфон з 6,21-дюймовим екраном і допоміжним зовнішнім дисплеєм діагоналлю 2,7 дюйма отримав процесор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 128 ГБ і акумулятор ємністю 2 510 мАг.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Motorola
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