Моторошне видовище: згоріла вантажівка, вщент заповнена iPhone 11
Вантажівка, що перевозила велику партію новеньких смартфонів лінійки iPhone 11, потрапила в аварію. Це призвело до загоряння транспорту, звичайно, iPhone теж були знищені.
Як передає місцеве видання Mydrivers, аварія трапилась на швидкісному шосе недалеко від Нанкіна (столиця провінції Цзянсу в Східному Китаї), приблизно за 300 кілометрів від Шанхая.
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Деталі
Вантажівка перевозила велику партію iPhone, які мали доставити в магазини, однак до місця призначення смартфони так і не прибули.
Транспорт перекинувся і зайняв дві смуги руху. Після цього в аварію були втягнуті й інші автомобілі.
На щастя, люди не постраждали. Лише новенькі iPhone.
Всі ці iPhone будуть заблоковані / Mydrivers
Що буде із смартфонами
У вантажівці були смартфони iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. Як кажуть джерела, на місці аварії згоріло понад 20 тисяч смартфонів компанії Apple.
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Поліція стежила, щоб розкидані по дорозі смартфони не підбирали. Адже у таких випадках Apple блокує iPhone, які "отримані незаконним шляхом".