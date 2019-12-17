На Apple, Google, Dell, Microsoft і Tesla подали до суду за посібництво дитячій праці

Низка сімей подали до суду колективний позов проти компаній Apple, Google, Dell, Microsoft і Tesla, звинувачуючи їх в посібництві дитячій праці. Працюючи в темних підземних тунелях примітивними інструментами, діти добувають кобальт для акумуляторів. Саме він надалі використовується в продукції перерахованих компаній.

Позов поданий у Вашингтоні правозахисною організацією International Rights Advocates від імені 14 батьків та дітей з Демократичної Республіки Конго (ДРК), повідомляє The Guardian.

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Чого добиваються позивачі

Позивачі вимагають відшкодування збитків за примусову працю і додаткової компенсації за несправедливе збагачення, недбалість і навмисне заподіяння емоційних травм. За важку і небезпечну працю дітям платили по 2 долари в день.

Сім'ї стверджують, що їхні діти незаконно працювали на шахтах, що належать британській гірничодобувній компанії Glencore. Кобальт з шахт Glencore закуповувала бельгійська компанія Umicore, яка потім продавала його Apple, Google, Tesla, Microsoft і Dell.

Крім того, діти працювали на шахтах, що належать китайській компанії Zhejiang Huayou Cobalt, яка поставляє кобальт Apple, Dell і Microsoft, а також, ймовірно, іншим відповідачам.

Позивачі переконані, що перераховані компанії знали про стан справ і мали можливості, що дозволяли запобігти порушенням.

Зростання попиту на кобальт

Попит на кобальт за останні п'ять років зріс втричі, а до кінця 2020 року він може додатково подвоїтися. Більше ніж 60% кобальту видобувається в ДРК, однією з найбідніших країн світу.

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