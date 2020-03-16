На Apple наклали штраф у розмірі 1,1 мільярд євро

Французький антимонопольний орган наклав на Apple штраф в розмірі 1,1 мільярда євро за зловживання економічним перевагою над сторонніми продавцями продукції компанії.

Ізабель де Сільва (Isabelle de Silva), яка очолює відомство, сказала, що "Apple і два її оптовика домовилися не конкурувати і перешкодити дистриб'юторам конкурувати між собою, тим самим стерилізуючи оптовий ринок продуктів Apple", повідомила WCCFT.

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Деталі скандального рішення

Антимонопольники виявили, що Apple ефективно перешкоджала зниження цін на її продукцію іншими продавцями, в результаті чого ця продукція продавалися за тією ж ціною, що і у власному каналі продажів Apple. Більш того, з'ясувалося, що Apple створила для цих преміальних посередників "несправедливі і несприятливі комерційні умови", тоді як у власному каналі вона демонструвала більш сприятливе ставлення.

Згадані вище оптовики Apple – Tech Data і Ingram Micro – отримали штрафи в розмірі 76,1 мільйонів євро і 62,9 мільйонів євро відповідно.

За словами представника Apple, "рішення французького антимонопольного органу бентежить". У компанії планують подати апеляцію.

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