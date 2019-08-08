На Apple подали до суду через прослуховування

На американську компанію Apple подали до суду, звинувативши купертинівців у порушенні закону про недоторканність особистого життя. Користувачі обурені, що голосовий помічник Siri підслуховує їхні розмови

Як передає видання Bloomberg, позов подали в окружний суд Північної Каліфорнії. Позивачем став опікуном неповнолітнього, який є користувачем iPhone.

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Деталі. Він звинувачую Apple в порушенні закону штату про недоторканність особистого життя та заявляє, що підрядники компанії через Siri прослуховують розмови хлопця.

Позивач також зауважив, що в призначеній для користувача угоді Apple йдеться про право компанії записувати команди після слів "Привіт, Siri". Насправді ж помічника можна активувати звуком блискавки або підняттям руки.

Скандальне зізнання. Раніше, один із підрядників Apple заявив, що до співробітників компанії часто потрапляють записи з конфіденційною медичною інформацією, записи того, як пари займаються сексом та інша конфіденційна інформація.

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