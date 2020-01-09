На CES 2020 показали штучних людей: відео

Проєкт Neon, створений для відображення людей в іграх, фільмах і програмах, навчився максимально реалістично створювати штучних людей. Результати розробники показали на щорічній техновиставці CES 2020.

Як пише Techxplore, розробником проєкту Neon є стартап Star Labs, фінансуванням якого займається компанія Samsung.

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Neon вдалось розробити віртуальних цифрових аватарів, які виглядають напрочуд реалістично. Розробники називають ці аватари "штучними людьми".

"Штучні люди" працюють під управлінням штучного інтелекту, який вміє поводитися максимально схоже до людини. Його поведінка доповнюється високоякісною анімацією рухів і деталями тіла.

Де можна застосувати

Як кажуть у Star Labs, цю розробку можна використовувати не лише у іграх, а також як учасників телешоу, акторів кіно, та навіть замість друзів і компаньйонів. Штучних людей можна застосовувати в створенні відеороликів і фільмів, інтернет-сервісах та інших розважальних службах.

Star Labs показали штучних людей: відео

Цікаво, що аватари можуть демонструвати власні вислови, руху і діалоги

"Вони виглядають дуже людяно, адже їх моделювали на основі людини. Для нас це як магія і ми хотіли поділитися нею", – розповів один з керівників проєкту Neon.

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