На мотоцикли Harley-Davidson встановлять Android

Більшість нових автомобілів поставляються із функціями CarPlay та Android Auto, а ось із мотоциклами ситуація поки складніша. Однак на радість фанатів двоколісного транспорту, компанія Harley-Davidson оголосила, що зовсім скоро її байкм отримають підтримку Android.

Що відомо про нововведення

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Власники мотоциклів Touring, Trike та CVO з інформаційно-розважальною системою Boom! Box GTS, які випустили в 2014 році або пізніше, вже на початку літа 2020 року зможуть встановити Android Auto. Зробити це можна буде як вручну, так і в одному з дилерських центрів, повідомляє Engadget.

Компанія також оголосила, що починаючи з 2021 року всі нові моделі Touring, CVO і Trike з Boom! Box GTS будуть поставлятися з Android Auto за замовчуванням.

Для чого потрібен Android Auto

Платформа за допомогою зручного інтерфейсу надає швидкий доступ до навігації, дзвінків, "Google Асистента", відтворення музики та інших функцій при підключенні Android-смартфона до мультимедійної системи транспортного засобу по USB.

Apple CarPlay з'явився на мотоциклах ще 2 роки тому

Варто відзначити, що Harley-Davidson впровадила підтримку Apple CarPlay в свої мотоцикли ще в 2018 році, а ось користувачам Android довелося чекати весь цей час.

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