На планеті Проксима b виявили життя – підтвердження NASA

Сенсаційне відкриття зробили вчені NASA. На екзопланеті Проксима b виявили життя. Раніше вчені вже припускали, що на цій планеті можуть існувати живі організми. Тепер ці дані підтвердились.

Раніше вчені припускали, що планета може бути потенційно придатною до життя.

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Ця екзопланета розміщена у системі Проксима Центавра, яка найближче розміщена до Сонячної системи. При цьому Проксима b розміщена на такій відстані від своєї зірки, що можуть існувати умови, придатні для життя.

Більше того, після спеціальних розрахунків вчені NASA оголосили, що Проксима b може бути придатною для життя землян.

Що відомо про інопланетян. Починаючи із 2016 року. Коли й відрили екзопланету, Європейська південна обсерваторія виділила телескоп для спостереження за Проксима b. Нещодавно він зафіксував рух невідомих об’єктів. А ще через кілька днів науковці отримали зашифроване повідомлення, надіслане із екзопланети. Що саме хотіли повідомити інопланетяни – поки невідомо.

Що таке екзопланета?Це планета за межами нашої Сонячної системи, що обертається навколо іншої зорі або дрейфує космічним простором. Першу екзопланету виявили у 1988 році. На сьогодні відомо 3500 таких об’єктів. При цьому лише незначна частина з них здатна підтримувати життя.

Насправді, ця інформація – це першоквітневий жарт. Хоча, виключити існування життя поза межами Землі, теж не можемо.

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