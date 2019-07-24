На ракету-носій SpaceX Super Heavy Rocket чекають неймовірні зміни: деталі

Очільник компанії SpaceX розповів про майбутню модернізацію ракети Super Heavy Rocket, яка призначена для старту міжпланетної місії космічного корабля Starship. За словами відомого інженера, прискорювач на практиці буде значно потужнішим, ніж передбачалося раніше.

Які зміни чекають на рекету-носій? Відповідно до початкових розрахунків, комплекс Super Heavy, повинен був отримати 31 двигун Raptor, повідомляє space.com.

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Найближчим часом, як стверджує Ілон Маск, їх число збільшиться до 35. Ще 6 прискорювачів встановлять на сам Starship.

Для чого це роблять? У SpaceX розраховують, що зв'язка Heavy Rocket і Starship дасть змогу виконувати в космосі практично будь-які завдання: від доставки людей на Марс до виведення на орбіти супутників, космонавтів і систем для збору космічного сміття.

Тестування ракети-носія. Компанія вже була готова перейти до нового етапу тестування, але її планам завадив інцидент, що стався минулого тижня.

Нагадаємо, ракета Starhopper в ході пробного запуску через витік палива на кілька секунд перетворилася на вогненну кулю. Хоча конструкція серйозно не постраждала, подальші випробування були відкладені.

Коли запланували запуск? Початок комерційних польотів Starship заплановано на 2021 рік, а відправити першого космічного туриста в політ навколо Місяця SpaceX розраховує вже в 2023 році.

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