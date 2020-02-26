24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

На ринку з'явиться не дорогий та "малолітражний" електрокар для поїздок містом

- Читать новость на русском
Renault Twingo ZE / electrek

Французький автовиробник Renault анонсував випуск нового електрокара, побудованого на базі популярного хетчбека Twingo. Відмінними рисами моделі під назвою Twingo ZE стануть компактні габарити, порівняно висока швидкість зарядки навіть від побутової електромережі і доступна ціна.

Щоб зробити новинку доступною, зберігши її практичність, компанія зробила акцент в першу чергу на маневровість моделі в міських умовах, а не дальності пробігу по трасі, повідомляє Electrek.

Не пропустіть: "Вбивця Tesla" використовуватиме акумулятори компанії LG

Особливості нового електрокара

За заявою виробника, на одному заряді акумулятора місткістю 22 кВтг автомобіль здатний проїхати до 160 кілометрів. При цьому 30-хвилинна зарядка на спеціальній станції з вихідною потужністю 37 кВт додасть до маршруту ще близько 80 кілометрів. "Заправити" електрокар можна і від менш потужної електромережі – так, від однофазного джерела живлення (16 А) 100% заряду модель набере за 8 годин.

Потужність електродвигуна Renault Twingo ZE складе 82 к/с, а до 48 км/год автомобіль розганятиметься за 4 секунди. Акумулятори новинки виробництва LG Chem, оснащені системою рідинного охолодження. Довжина кузова "малолітражки" складе 360 см.

Фото Renault Twingo ZE

 

Анонс та ціна електромобіля

Дебют автівки відбудеться на автосалоні в Женеві 3 березня, в продаж на ринку Європи він надійде в кінці 2020 року. Аналітики компанії прогнозують обсяг поставок компактного седана на рівні 25 000 одиниць на рік і більше, а очікувана вартість складе не більше ніж 24 000 доларів.

Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Авто Renault Електромобілі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
25 лютого 20:02 Як перетворити Android-смартфон в пульт від телевізора: інструкція
Михайло Года
24 лютого 20:00 Дітище Стіва Джобса – як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк
24 лютого 09:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька
22 лютого 13:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська
21 лютого 10:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук