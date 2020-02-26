На ринку з'явиться не дорогий та "малолітражний" електрокар для поїздок містом

Французький автовиробник Renault анонсував випуск нового електрокара, побудованого на базі популярного хетчбека Twingo. Відмінними рисами моделі під назвою Twingo ZE стануть компактні габарити, порівняно висока швидкість зарядки навіть від побутової електромережі і доступна ціна.

Щоб зробити новинку доступною, зберігши її практичність, компанія зробила акцент в першу чергу на маневровість моделі в міських умовах, а не дальності пробігу по трасі, повідомляє Electrek.

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Особливості нового електрокара

За заявою виробника, на одному заряді акумулятора місткістю 22 кВтг автомобіль здатний проїхати до 160 кілометрів. При цьому 30-хвилинна зарядка на спеціальній станції з вихідною потужністю 37 кВт додасть до маршруту ще близько 80 кілометрів. "Заправити" електрокар можна і від менш потужної електромережі – так, від однофазного джерела живлення (16 А) 100% заряду модель набере за 8 годин.

Потужність електродвигуна Renault Twingo ZE складе 82 к/с, а до 48 км/год автомобіль розганятиметься за 4 секунди. Акумулятори новинки виробництва LG Chem, оснащені системою рідинного охолодження. Довжина кузова "малолітражки" складе 360 см.

Фото Renault Twingo ZE

Анонс та ціна електромобіля

Дебют автівки відбудеться на автосалоні в Женеві 3 березня, в продаж на ринку Європи він надійде в кінці 2020 року. Аналітики компанії прогнозують обсяг поставок компактного седана на рівні 25 000 одиниць на рік і більше, а очікувана вартість складе не більше ніж 24 000 доларів.