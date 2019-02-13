На всі гроші: Ілон Маск назвав ціну польоту на Марс

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На всі гроші: Ілон Маск назвав ціну польоту на Марс
На всі гроші: Ілон Маск назвав ціну польоту на Марс / Unsplash

На його думку, приблизно через 40-100 років квиток на Марс в обидві сторони може коштувати близько 100 тисяч доларів.

СЕО-компанії Tesla Ілон Маск озвучив приблизну вартість польоту на Марс. Щоправда, він зазначив, що експедиція на Червону планету вирушить не раніше, ніж за сотню років.

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Про це в соцмережі Твіттер написав глава SpaceX Ілон Маск.

Я впевнений, що переїзд на Марс туди і назад один раз буде коштувати менше 500 тисяч доларів, а може бути, навіть нижче 100 тисяч доларів. Досить низько, щоб більшість людей в країнах з розвиненою економікою могли продати свій будинок на Землі і переїхати на Марс, якщо захочуть,
– зазначив бізнесмен.

Раніше Маск заявляв, що формування самодостатньої цивілізації на Марсі займе 40-100 років, а переліт буде коштувати стільки ж, скільки покупка будинку – близько 200 тисяч доларів.

Інформацією про ціну польоту на Марс Ілон Маск повідомив у Твіттері
Інформацією про ціну польоту на Марс Ілон Маск повідомив у Твіттері.

Наскільки людство готове до польоту на Марсі? Подати заявку, щоб стати колонізатором Червоної планети, міг кожен охочий, цим питанням займалась компанія Mars One. Згодом, компанія визнала, що збанкрутувала.
У 2015 році організатори відібрали 100 людей. У сотню потрапив українець Сергій Якимів. Щоправда планували відправили лише 24 астронавти. Раніше ми зазначали, що у компанії Mars One був шанс відправити на Марс експедицію, щоб заснувати на Червоній планеті постійну колонію.
Людей мали відправити в один бік – їхнє повернення не планувалося. Запуск планували на 2022 рік. Однак, згодом запуск перенесли на 2024, а далі на 2026 рік, на разі не відомо, чи відбудеться запланований політ.

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Теги: Техно Космос SpaceX Ілон Маск
Джерело: Техно 24
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