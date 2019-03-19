Над територією Росії вибухнув великий метеорит

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Експерти NASA повідомили, що у грудні 2018 року в атмосфері Землі розірвалася величезна вогняна куля. Вибух був другим за величиною в своєму роді за останні 30 років і найбільшим з часів падіння челябінського метеорита в 2013 році.

Раніше цей вибух залишався непоміченим, тому що він стався над Беринговим морем поряд з російським півостровом Камчатка. Внаслідок вибуху метеорит звільнив у 10 разів більше енергії, ніж під час вибуху атомної бомби у Хіросімі.

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Видання BBC повідомило, що приблизно опівдні за місцевим часом 18 грудня астероїд пролетів крізь атмосферу зі швидкістю 32 кілометри на секунду по крутій траєкторії у сім градусів. Камінь розміром в кілька метрів вибухнув на висоті 25,6 кілометра над поверхнею Землі з енергією удару 173 кілотонн.

Це було на 40 відсотків менше енергії, ніж при вибуху в Челябінську, але це було над Беринговим морем, тому він не мав такого ж ефекту і не з'являвся в новинах,
сказав Келлі Фаст, керівник програми спостережень за навколоземними об'єктами в NASA.

Офіцер із захисту планет в NASA Ліндсі Джонсон сказав, що такий великий метеорит потрапляє на Землю тільки два або три рази кожні 100 років.

Доктор Джонсон сказав, що вогненна куля потрапила в область, розташовану недалеко від маршрутів, які використовуються комерційними літаками, що літають між Північною Америкою та Азією. Тому дослідники зв'язалися з авіакомпаніями, щоб дізнатися, чи не бачив хтось з пілотів вибух метеорита.

метеорит, Росія, Nasa
Входження метеорита у атмосферу Землі зафіксоване одним із супутників

 Метеорит, Росія, NASA
Слід метеорита над поверхнею Землі

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Теги: Техно Космос Новини Росії NASA
Джерело: 24 Канал
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