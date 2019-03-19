Над територією Росії вибухнув великий метеорит

Експерти NASA повідомили, що у грудні 2018 року в атмосфері Землі розірвалася величезна вогняна куля. Вибух був другим за величиною в своєму роді за останні 30 років і найбільшим з часів падіння челябінського метеорита в 2013 році.

Раніше цей вибух залишався непоміченим, тому що він стався над Беринговим морем поряд з російським півостровом Камчатка. Внаслідок вибуху метеорит звільнив у 10 разів більше енергії, ніж під час вибуху атомної бомби у Хіросімі.

Читайте також: Вчені виявили тривожний факт про астероїд Бенну

Видання BBC повідомило, що приблизно опівдні за місцевим часом 18 грудня астероїд пролетів крізь атмосферу зі швидкістю 32 кілометри на секунду по крутій траєкторії у сім градусів. Камінь розміром в кілька метрів вибухнув на висоті 25,6 кілометра над поверхнею Землі з енергією удару 173 кілотонн.

Це було на 40 відсотків менше енергії, ніж при вибуху в Челябінську, але це було над Беринговим морем, тому він не мав такого ж ефекту і не з'являвся в новинах,

– сказав Келлі Фаст, керівник програми спостережень за навколоземними об'єктами в NASA.

Офіцер із захисту планет в NASA Ліндсі Джонсон сказав, що такий великий метеорит потрапляє на Землю тільки два або три рази кожні 100 років.

Доктор Джонсон сказав, що вогненна куля потрапила в область, розташовану недалеко від маршрутів, які використовуються комерційними літаками, що літають між Північною Америкою та Азією. Тому дослідники зв'язалися з авіакомпаніями, щоб дізнатися, чи не бачив хтось з пілотів вибух метеорита.



Входження метеорита у атмосферу Землі зафіксоване одним із супутників



Слід метеорита над поверхнею Землі