Над Україною пролетіли десятки супутників Ілона Маска: захопливі фото та відео

Над територією України пролетіли близько 60 супутників засновника SpaceX Ілона Маска. Їх запустили в космос для глобального інтернет-проекту в ніч 26 травня.

Компанія SpaceX розпочала запуск на орбіту Землі супутники ще у четвер, 23 травня. Кожен з них мав пролітати навколо планети на відстані 550 кілометрів від поверхні.

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Зокрема, побачили їх могли і українці. Фахівці навіть назвали час, коли вони пролітали над різними містами України. Так, над Києвом супутники пролетіли о 22:09, 23:45, 01:23 та 4:15; над Харковом о 22:03, 23:40, 1:17, 2:54 та 4:31; над Львовом о 22:02, 23:38, 1:15, 2:52 та 4:29.

Як супутники пролітали над Україною: фото 24 каналу



Чому Ілон Маск запустив супутники в космос? Це перший з багатьох запланованих запусків Starlink – власних апаратів SpaceX. Зазначається, що ці супутники зможуть забезпечити інтернет-зв'язок на території всієї земної кулі за допомогою сонячної енергії. Компанія до них хоче запустити в космос ще тисячі таких супутників.

Дивіться відео: над Україною зафіксували супутники Маска