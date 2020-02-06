Надрукований найбільш деталізований 3D-об'єкт у світі

Група фахівців з Німеччини і Австралії домоглася рекордної якості 3D друку мікроскопічних об'єктів. Розроблений ними метод дозволяє видавати до десяти мільйонів вокселів в секунду.

Якщо вам потрібно надрукувати об'єкт довжиною всього кілька сантиметрів – і з деталями розміром в частку міліметра – то звичайний метод 3D-друку з допомогою екструзії розплавленого пластику не підійде, зазначає New Atlas.

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Зазвичай цей процес дозволяє друкувати тривимірні об'єкти зі швидкістю кілька сотень тисяч вокселів – еквівалентів пікселів в 3D в секунду. І хоча здається, що це швидко, навіть струменевий принтер друкує картинки в сотню разів швидше.

Нова система друку

Разом з дослідниками з Технологічного університету Квінсленда вчені з Технологічного інституту Карлсруе розробили нову систему, в якій один лазерний промінь оптично ділиться на дев'ять окремих променів. Всі ці "субпромені" рухаються незалежно, але одночасно, і кожен наводиться на окрему область світлочутливого полімера.

В результаті швидкість 3D-друку досягає приблизно 10 мільйонів вокселів в секунду.

Для демонстрації можливостей системи дослідники надрукували прямокутний паралелепіпед розміром 60 кубічних міліметрів, але з ґратчастою внутрішньою структурою, що складається з елементів мікрометрового масштабу. Всього в кубику 300 мільярдів вокселів – це новий світовий рекорд.



Нова розробка знайде низку застосувань в різних галузях

Що дає ця технологія

Розробники сподіваються, що їхня розробка знайде застосування в оптиці, фотоніці, матеріалознавстві, біоінженерії та проєктуванні засобів забезпечення безпеки.

Паралельний підхід до лазерного друку використовували й інженери з Китаю і США, які розробили в минулому році нову технологію. Їх процес дозволяє значно скоротити час друку і в 58 разів знижує його вартість.

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