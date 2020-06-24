Красиві візуалізації – це одна з функцій "Планетарного генератора спектра". Джеронімо Вільянуева, вчений-планетолог з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда в Грінбелті (штат Меріленд, США) створив симуляцію заходу на Урані під час розробки комп'ютерної моделі для можливої майбутньої місії на цю планету.

Така модель допомогла б вченим інтерпретувати результати фотометрії зондом атмосфери Урана. Для перевірки точності своїх обчислень Вільянуева змоделював кольори атмосфер інших планет, в результаті вийшло вражаюче відео.

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На відео демонструються заходи на Землі, а також Венері, Марсі, Урані й Титані

Симуляції не є повністю достовірною, але має під собою широку наукову основу. Вони, по суті, вже є новою функцією широко використовуваного вченими онлайнового інструменту під назвою "Планетарний генератор спектра". Його Вільянуева розробив спільно з колегами з NASA. Генератор допомагає вченим відтворити те, як світло передається через атмосфери планет, екзопланет, супутників і комет – щоб краще зрозуміти, з чого складаються їх атмосфери і поверхні.