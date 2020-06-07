NASA має намір створити спеціальний житловий модуль для місячної міністанції Gateaway. Відповідний договір вже уклали з військово-промисловою компанією Northrop Grumman.

Модуль слугуватиме тимчасовим помешканням для космонавтів, пояснює NASA.

Цікаво Акції космічних компаній стрімко злетіли вгору після успіху місії SpaceX і NASA: що відомо

Очікується, що модуль матиме чотири стикувальних вузли й систему життєзабезпечення. Космічне житло планують створити у вигляді невеликої квартири студії.

NASA вже уклала перший договір щодо космічної "новобудови". Так, 187 мільйонів доларів (трохи більше як 5 мільярдів доларів) витратять лише на дизайн житлового модуля. Його мають представити до кінця 2020 року.

Тоді укладатимуть наступні договори щодо житлового модуля. Вони вже стосуватимуться його будівництва й випробувань.

Що таке міністанція Gateaway?Пілотовану міністанцію з такою назвою планують побудувати на орбіті місяця. Конкретно станцію разом з житловим модулем планують запустити у 2023 році.



Вона стане базою для дослідних експедицій на поверхню місяця. Крім житлового модуля, станція матиме ще один дослідницький і кілька стикувальних. Станцію зможуть використовувати не лише державні космічні місії, а й приватні.