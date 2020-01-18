NASA: будинки на Марсі можна виростити з грибів

Міко-архітектурний проєкт Дослідницького центру Еймса NASA тільки починає свою роботу, але космічне агентство покладає на нього великі надії. Вчені вже зуміли виростити з грибів стільці й цеглу. На черзі – повноцінне житло для колоністів.

Зараз проєкти будівництва житла для Місяця або Марса нагадують равликів, що тягають на собі весь свій будинок – надійно, але вимагає величезних витрат енергії. Але є й інші варіанти – наприклад, вирощувати будівлі на місці з грибниць. У цьому випадку також потрібно буде звести легкий каркас, а гриби, візьмуть на себе іншу роботу – треба тільки поливати їх водою, розповідає New Atlas.

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Грибні будинки на Марсі й Місяці

Так можна буде виготовляти не тільки будівлі, але й меблі, та інші предмети інтер'єру. У 2018 році дослідники з Центру Еймса NASA представили перший прототип – стілець з грибів, вирощений за два тижні. Як тільки він був готовий, його піддали температурній обробці в печі, щоб він став чистим, сухим, функціональним і... мертвим.

Інші досліди показали, що цеглини, зроблені за допомогою грибів, деревини та відходів, краще витримують навантаження на вигин, ніж бетон, і краще протистоять стиску, ніж колоди. Крім того, вони відмінно захищають від шуму і займання.



Грибні "цеглини" міцні, надійні та тривкі

Ростуть гриби завдяки ціанобактеріям, які поглинають сонячну енергію, переробляючи воду і вуглекислий газ в кисень і в живильну для грибів матерію.



Вирощування будинків та меблів – зручне та ефективне рішення в умовах інших світів

Вчені лабораторії планують створювати з допомогою грибів трирівневі житла. Внутрішній шар виросте з грибниці. Наступний – з ціанобактерій, які будуть виробляти кисень як для грибів, так і для колоністів. А зовнішній шар буде відновлюваним, з льоду. Його завдання – захищати від радіації і забезпечувати бактерії водою.



Грибний блок вирощений в лабораторних умовах

Для того щоб гриби не забруднили середовище планети і не завадили біологам шукати там життя, дослідники планують змінити їх гени так, щоб вони не могли виживати зовні.

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