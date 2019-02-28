NASA хоче залучити Україну до дослідження Місяця

Космічне агентство США NASA зацікавлене в залученні українських підприємств до досліджень Місяця. Крім того, сторони домовилися підписати міжурядову угоду про співробітництво та використання космосу з мирною метою.

Про це заявив адміністратор NASA Джим Бріденштайн під час зустрічі з послом України у США Валерієм Чалим. Бріденштайн також подякував за підтримку Україною космічних ініціатив NASA.

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Адміністратор NASA заявив, що агентство зацікавлене у залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця.

Сторони відзначили позитивні приклади українсько-американської взаємодії у космічній сфері, зокрема в межах проекту "Антарес"; обговорили співпрацю щодо дослідження космосу та активізацію двостороннього діалогу у цій сфері, зокрема в межах українсько-американської робочої групи, створеної в травні 2016 року.

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