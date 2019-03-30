NASA опублікувало неймовірний знімок космічного "метелика"

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NASA опублікувало неймовірний знімок космічного "метелика"
NASA опублікувало неймовірний знімок космічного "метелика" / NASA

Національне аерокосмічне агентство NASA опублікувало зображення космічного "метелика" – області зореутворення Westerhout 40 (W40). Утворення перебуває на відстані приблизно 1420 світлових років від Землі у сузір'ї Змії.

Що відомо про "метелика"? Гігантська структура, яка зовні схожа на метелика, являє собою туманність – колосальну хмару з газу і пилу, йдеться на сайті NASA.

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"Крила" дивовижного космічної метелика – це бульбашки розжареного міжзоряного газу, що виходить від найгарячіших і найбільш масивних світил в даному регіоні.

Космічний
Космічний "метелик"

Як вдалося отримати зображення? Опубліковане зображення передано на Землю з борту космічного телескопа "Спітцер" (Spitzer). Цей апарат, запущений ще в 2003 році, призначений для спостереження космосу в інфрачервоному діапазоні.

Відзначається, що представлене зображення сформовано на основі чотирьох знімків, зроблених інструментом Infrared Array Camera (IRAC). Фотографування здійснювалося на різних довжинах хвиль.

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Теги: Новини Техно Техно Космос NASA
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