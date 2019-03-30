NASA опублікувало неймовірний знімок космічного "метелика"

Національне аерокосмічне агентство NASA опублікувало зображення космічного "метелика" – області зореутворення Westerhout 40 (W40). Утворення перебуває на відстані приблизно 1420 світлових років від Землі у сузір'ї Змії.

Що відомо про "метелика"? Гігантська структура, яка зовні схожа на метелика, являє собою туманність – колосальну хмару з газу і пилу, йдеться на сайті NASA.

Читайте також: Американці планують повернутися на Місяць до 2024 року

"Крила" дивовижного космічної метелика – це бульбашки розжареного міжзоряного газу, що виходить від найгарячіших і найбільш масивних світил в даному регіоні.



Космічний "метелик"

Як вдалося отримати зображення? Опубліковане зображення передано на Землю з борту космічного телескопа "Спітцер" (Spitzer). Цей апарат, запущений ще в 2003 році, призначений для спостереження космосу в інфрачервоному діапазоні.

Відзначається, що представлене зображення сформовано на основі чотирьох знімків, зроблених інструментом Infrared Array Camera (IRAC). Фотографування здійснювалося на різних довжинах хвиль.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно