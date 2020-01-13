NASA показала фото надгігантської "голодної" галактики

У космосі є місце як для величезних об'єктів, так і дял крихітним, на кшталт карликових галактик. Орбітальний телескоп "Габбл" сфотографував галактику неймовірних розмірів, яка досі продовжує зростати. Жартома астрономи прозвали її "Годзілою".

Де знайшли галактику

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Спіральна галактика UGC 2885 розташована в північному сузір'ї Персея на відстані 232 мільйонів світлових років від Землі. Вперше вона була виявлена в 1980 році астрономом Вірою Рубін і зараз більш відома під ім'ям цієї дослідниці. Представники NASA повідомляють, що за розмірами вона в 2,5 раза перевищує Чумацький шлях, а кількість зірок в цій галактиці більша в 10 разів.



Фото Рубін у 1980 році й нове, зроблене телескопом "Габбл" Фото Рубін у 1980 році й нове, зроблене телескопом "Габбл"

Наразі вчені не знають, як Рубін досягла таких неймовірних розмірів. У процесі дослідження чорної діри в її центрі стало відомо, що галактика «голодує», оскільки поблизу немає інших масивних скупчень газу, які могли б служити в якості "будівельного матеріалу" для зірок і планет всередині неї.

В майбутньому галактика Рубін стане одним з перших кандидатів для більш детального вивчення за допомогою космічного телескопа "Джеймс Уебб", який повинен бути запущений в 2021 році.

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