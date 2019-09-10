NASA показало фото із чотирма штормами на Землі

Агентство NASA опублікувало знімок Землі, на якому можна побачити відразу чотири тропічних шторми. Ці урагани наче вишикувалися в одну лінію.

Як сказано на сайті агентства, знімок був зроблений супутником Geostationary Operational Environmental Satellite.

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На фото можна побачити урагани "Джульєтта" і "Доріан", що були штормами другої категорії. Ще один тропічний шторм — "Фернанд", в якому швидкість вітру досягла 72 кілометрів на годину. Саме він обрушив зливи на Мехіко. А четвертим штормом є "Габріель", в якому швидкість вітру досягала 80 кілометрів на годину.

Чотири урагани вишикувались у лінію

Що відомо про Доріан? Через ураган "Доріан" на Багамських островах загинули сім осіб, у тому числі семирічний хлопчик. Окрім того, стихія зруйнувала понад 13 тисяч житлових будинків і державних будівель. Для Багамських островів сезонні урагани – не рідкість. Але такої руйнівної сили вони досягають нечасто.

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