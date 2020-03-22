NASA полагодили апарат на Марсі, наказавши йому вдарити себе лопатою

Інженери NASA нврешті полагодили апарат InSight, що перебуває на Марсі. Попередні спроби не зазнали успіху, тож інженерам нічого не залишилося, як змусити марсоходу вдарити себе лопатою.

Такий шлях вирішення проблеми почали розглядати після того, як бур апарата InSight вкотре не зміг пробитися крізь кам'янисту поверхню червоної планети, повідомляє Futurism.

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Що сталося з апаратом InSight

Річ у тім, що свердло апарату застрягло, коли InSight виконував намагався встановити на Марсі сейсмометр SEIS для дослідження внутрішньої будови планети. Після декількох спроб витягти свердло з ґрунту воно залишилося на місці.

SEIS – це сейсмометр, призначений для високоточного вимірювання тектонічної активності Марса. Цей інструмент був успішно розміщений на поверхні Марса в кінці 2018 року.

Інженери все ж знайшли вихід із ситуації. Вони "наказали" апарату вдарити самого себе лопатою. Оскільки удар міг пошкодити механізми InSight, на виконання плану пішло понад місяць: спершу інженери симулювали операцію на Землі.

Як вирішили проблему

По суті, марсохід за допомогою вмонтованого інструмента – ковша – вдарив по основі буру притиснувши його до землі. Таким чином вдалося пробити ґрунт і заглибитися в поверхню планети.

A bit of good news from #Mars: our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. #SaveTheMole



FAQ: https://t.co/wnhp7c1gPT pic.twitter.com/5wYyn7IwVo — NASA InSight (@NASAInSight) March 13, 2020

Зараз свердло апарату звільнилося від ґрунту, і може продовжувати роботу. Після встановлення сейсмометра він буде заміряти коливання температури всередині планети й шукати подібності між ядрами Марса та Землі.

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