24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

NASA полагодили апарат на Марсі, наказавши йому вдарити себе лопатою

- Читать новость на русском
Інженери успішно повернули бур до роботи / NASA

Інженери NASA нврешті полагодили апарат InSight, що перебуває на Марсі. Попередні спроби не зазнали успіху, тож інженерам нічого не залишилося, як змусити марсоходу вдарити себе лопатою.

Такий шлях вирішення проблеми почали розглядати після того, як бур апарата InSight вкотре не зміг пробитися крізь кам'янисту поверхню червоної планети, повідомляє Futurism.

Цікаво Ілон Маск: я не доживу до колонізації Марса

Що сталося з апаратом InSight

Річ у тім, що свердло апарату застрягло, коли InSight виконував намагався встановити на Марсі сейсмометр SEIS для дослідження внутрішньої будови планети. Після декількох спроб витягти свердло з ґрунту воно залишилося на місці.

SEIS – це сейсмометр, призначений для високоточного вимірювання тектонічної активності Марса. Цей інструмент був успішно розміщений на поверхні Марса в кінці 2018 року.

Інженери все ж знайшли вихід із ситуації. Вони "наказали" апарату вдарити самого себе лопатою. Оскільки удар міг пошкодити механізми InSight, на виконання плану пішло понад місяць: спершу інженери симулювали операцію на Землі.

Як вирішили проблему

По суті, марсохід за допомогою вмонтованого інструмента – ковша – вдарив по основі буру притиснувши його до землі. Таким чином вдалося пробити ґрунт і заглибитися в поверхню планети.

Зараз свердло апарату звільнилося від ґрунту, і може продовжувати роботу. Після встановлення сейсмометра він буде заміряти коливання температури всередині планети й шукати подібності між ядрами Марса та Землі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Місячний календар на березень 2020
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: NASA Новини Техно Марс Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:04 Криза через коронавірус: наскільки вплине на IT-галузь та чи спровокує звільнення
Ірина Полицька
21 березня 22:09 Карантин в Україні 2020: як працювати вдома і не втратити продуктивність
Ірина Полицька
20 березня 21:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька
19 березня 21:08 Як працює чат-бот та як він допомагає розвивати бізнес
Ірина Полицька
18 березня 16:39 Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук