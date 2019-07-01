NASA відправить місію до золотого астероїда

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На астероїді є великі поклади золота та платини
На астероїді є великі поклади золота та платини / kaznews.kz

У NASA заявили про плани відправити місію до астероїда Психея 16. Її запуск запланований на літо 2022 року. Загадковий астероїд розташований між орбітами Марса та Юпітера.

Як пише The Sun, місія NASA прибуде до місця призначення приблизно у 2026 році. На орбіті Психеї космічний апарат проведе 21 місяць. Там він має зробити знімки із зображенням об’єкту, а також зібрати інформацію про його склад, вік та інші параметри.

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Чим NASA цікавить астероїд? Астероїд Психея 16 унікальний тим, що складається переважно з нікелю та заліза, а також інших металів. Ядро Землі має аналогічний склад. Оскільки людство поки не здатне дослідити ядро власної планети, вивчення металевого астероїда може надати вченим унікальну можливість краще зрозуміти його будову.

Окрім того, астероїд має великі поклади золота, платини та інших металів. Їхня вартість оцінюється приблизно у 10 квінтильйонів доларів. Щоправда, для земної економіки це мало би руйнівне значення, адже призвело б до знищення цін на сировину.

Та маємо додати, місія NASA на меті лише наукові дослідження.

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Теги: Космос Новини Техно Техно NASA Астероїд
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