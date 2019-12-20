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NASA запускає корабель Boeing CST-100 Starliner до МКС: пряма трансляція

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Starliner на стартовій платформі / NASA

Сьогодні о 13:36 за київським часом NASA запускає ракету Atlas V з кораблем CST-100 Starliner яка відправиться в тестовий політ до МКС. Запуск відбудеться в рамках місії Orbital Flight Test з пускового комплексу на Мисі Канаверал.

Пілотований космічний корабель Starliner корпорації Boeing раніше успішно пройшов чотири з п'яти тестів парашутної системи. Тепер корабель чекає останнє випробування перед першим пілотованим запуском до МКС.

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Чому це важливо

Якщо все пройде успішно США отримають змогу самостійно відправляти своїх астронавтів до американського сегмента Міжнародної космічної станції. З 2011 року, після закриття програми Space Shuttle, американці користувалися Російськими кораблями Союз.

Як проходитиме політ?

У ролі тестового екіпажа NASA використає манекен Rosie обладнаний більш ніж 60 сенсорами. Вони фіксуватимуть всі параметри польоту та дозволять оцінити, як себе почуватиме справжній екіпаж корабля. У ролі датчика невагомості в кабіні також перебуває іграшка песика Snoopy.

27 грудня корабель повернеться на Землю. Він здійснить мягку посадку на поверхню планети. Команда фахівців проведе перевірку корпусу та всіх характеристик і показників корабля після приземлення.

Пряму трансляцію запуску можна переглянути прямо тут:

Що відомо про CST-100 Starliner?Пілотований транспортний космічний корабель, що розробила компанія Боїнг у співпраці з компанією Bigelow Aerospace за програмою НАСА – Commercial Crew Development. Головне завдання – транспортування екіпажу до МКС і до приватних космічних станцій, таких як Комерційна космічна станція Бігелоу.

За планами Boeing корабель придатний до багаторазового використання з перервою на підготовку в 6 місяців.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Космос NASA
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