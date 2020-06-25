Компанія LG заявила про випуск двох нових моделей бездротових навушників у лінійці Tone Free: HBS-FN6 і HBS-FN4. Однією з найцікавіших функцій, реалізованих у нових моделях, є здатність автоматично очищатися від бактерій.

Як передає fonearena.com, навушники підтримують технологію просторового звучання, розроблену Meridian Audio, та керування через голосового помічника.

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Що ще цікавого

Навушники розроблені у форм-факторі внутріканальних затичок зі змінними силіконовими вкладишами. Вони оснащені функцією Ambient Sound, тож користувач може при необхідності чути навколишні звуки.

LG Tone Free HBS-FN6 надійдуть у продаж у липні / fonearena.com

LG розробила навушники спільно з компанією Meridian Audio, тож новинка оснащена фірмовою технологією просторового звучання.

Обидві моделі навушників підтримують кілька режимів відтворення.

Щодо автономності, то на одному заряді навушники можуть пропрацювати до 6 годин у режимі відтворення аудіо і до 5 годин в режимі розмови. За допомогою кейса автономність можна збільшити до 18 годин.

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Навушники також підтримують функцію швидкої зарядки, що дає змогу за 5 хвилин підзарядки отримати додаткову годину автономної роботи.

Також звернемо увагу на унікальну функцію самоочищення. У фірмовому чохлі UVnano навушники обробляються ультрафіолетовим випромінюванням, що за заявою виробника знищує 99,9% бактерій.

Вартість та старт продажу

Новинки надійдуть у продаж в Європі вже у липні. Ціни будуть оголошені пізніше.