Навушники AirPods Pro отримали нову прошивку від Apple: пояснюємо, що змінилося

Поширення оновлення програмного забезпечення для бездротових навушників AirPods Pro розпочалося у вівторок ввечері. Нова прошивка змінить стару версію ПЗ 2C54 або 2B588 на нову 2D15.

На жаль, компанія Apple не опублікувала перелік змін, тому достеменно невідомо, що конкретно нового в цій прошивці, розповідає Mac Rumors.

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Помітні зміни

Деякі користувачі AirPods Pro на форумах повідомили про те, що на поточних прошивках спостерігаються проблеми в роботі системи активного шумозаглушення.

Apple ще в грудні випустила оновлення програмного забезпечення для AirPods Pro під номером 2C54, але пізніше припинила його поширення. Саме тому користувачі, які встигли оновитися, отримали прошивку 2C54, в той час як багато хто залишився на прошивці 2B588.

Попереднє оновлення для AirPods Pro охоплювало поліпшення швидкості підключення, зниження затримок і виправлення різних помилок.

Що робити, якщо ваші AirPods Pro не оновилися

Все що залишається, це чекати, адже оновлення ПЗ розповсюджується поступово, аби уникнути зайвого навантаження на сервери компанії. Втім, є порада, як пришвидшити оновлення.

На багатьох форумах рекомендують помістити навушники у корпус, підключити AirPods до джерела живлення, а потім з'єднати їх з iPhone або iPad. Це повинно пришвидшити оновлення через короткий проміжок часу.

Перевірити програмне забезпечення ‌AirPods Pro‌ можна дотримуючись цих кроків:

Переконайтесь, що навушники підключені до вашого пристрою iOS.

Відкрийте додаток "Налаштування".

Торкніться "Загальні".

Торкніться "Про пристрій".

Торкніться "AirPods".

Подивіться на номер біля "Версії прошивки".

Можна припустити, що нове оновлення ПЗ покликане виправити всі проблеми попередніх версій прошивок та зробити AirPods Pro кращим продуктом.

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