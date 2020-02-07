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Найбільшу надруковану будівлю спорудили в Дубаї

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Будівля повністю надрукована за допомогою 3D принтера / Apis cor

Будівництво будинків за допомогою величезних 3D-принтерів – процес не новий. Але поки він все ж використовується досить рідко, тому не дивно, що кожен такий випадок викликає інтерес.

Як повідомляє DailyMail, в Дубаї завершили будівництво найбільшої будівлі, зведеної за допомогою 3D-друку. Це двоповерхова будівля площею 640 квадратних метрів, яке буде використовуватися як офісне приміщення.

До теми: Завершено будівництво найдовшої стіни, надрукованої на 3D-принтері

Особливості процесу

Варто відзначити, що рекорд був встановлений саме в рамках зайнятої будівлею площі. Лідером за висотою є 27-метровий будинок в Китаї. На жаль точно невідомо, скільки часу знадобилося на зведення будівлі.


 

Але найцікавіше навіть не в рекорді. Влада Дубая заявили, що планує вже до 2030 року чверть всіх нових будівель в місті припадала на надруковані будівлі. Згідно з оцінками, перехід на 3D-друк дозволить скоротити трудомісткість на 70%, а витрати – на 90%

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети 3D-принтер
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