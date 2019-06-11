Найдорожчі бренди у світі: хто став лідером

Експерти сформували рейтинг найдорожчих брендів у світі – BrandZ's 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands. Цей список очолила компанія Amazon, яку очолює Джефф Безос – найбагатша людина планети.

Таким чином компанія витіснила таких американських гігантів як Apple та Google, останній, до слова, протягом 12 років очолював цей рейтинг.

Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети

Вартість бренду Amazon за рік зросла на 52% і досягла 315,5 мільярдів доларів. Тим часом компанія Apple опустилась на другу сходинку, її вартість за рік виросла на 3% і склала 309,5 мільярдів доларів.

А от багаторічний лідер цього списку – пошуковий гігант Google – опустився одразу на 3 позицію, його вартість зросла на 2% – до 309 мільярдів доларів.

Корпорація Microsoft зберегла 4 сходинку рейтингу. При цьому її вартість збільшилась на чверть – до 251, 2 мільярда доларів. Компанія Visa піднялась із 7 на 5 сходинку, продемонструвавши ріст 22% – до 177,9 мільярда доларів.

Наступна 5-ка найбагатших брендів виглядає таким чином:

Facebook – показала падіння на 2% – 158,9 мільярда доларів Alibaba за рік збільшив вартість на 16% – до 131,2 мільярда доларів Китайська корпорація Tencent (один із найбільших інтернет-провайдерів) показала падіння одразу на 27% – до 130,8 мільярдів доларів McDonald’s демонструє 3%-вий ріст – 130,4 мільярда доларів Одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній AT&T зберегла 10 сходинку, показавши 2% росту – 108,4 мільярда доларів.

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