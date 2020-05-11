Найдоступніший 5G смартфон: Redmi K30 Racing Edition представили офіційно

Бренд Redmi представив оновлену версію смартфона K30 з приставкою Racing Edition. Головною особливістю ґаджета стала платформа – він першим з комерційних пристроїв отримав новітній процесор Qualcomm Snapdragon 768G. При цьому модель з крутим залізом і просунутою камерою стала одним з найдоступніших 5G-рішень на мобільному ринку.

24 канал детально ознайомився з характеристиками ґаджета та його особливостями.

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Конфігурація смартфона

Redmi K30 Racing Edition отримав 6,67-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, співвідношенням сторін 20:9 і частотою оновлення 120 Гц. Процесор Snapdragon 768G оснащений вбудованим дводіапазонним 5G-модемом, при цьому в порівнянні з чіпом Snapdragon 765G тактова частота CPU зросла з 2,4 до 2,8 ГГц, а заявлена ​​потужність вбудованої графіки – на 15%. Новинка представлена ​​в єдиній конфігурації пам'яті 6/128 ГБ.



Смартфон Redmi K30 Racing Edition

На тильній стороні корпусу смартфона встановлені чотири модулі основної камери з роздільною здатністю 64 (Sony IMX686), 8 (ширококутні лінзи), 5 (макрооб'єктив) і 2 Мп (датчик глибини). В екран пристрою врізана подвійна фронтальна камера, що включає сенсори на 20 і 2 Мп. За розблокування гаджета відповідає інтегрований в кнопку включення сканер відбитків пальців.

Автономність та розширені можливості

У Redmi K30 Racing Edition встановлений акумулятор місткістю 4500 мАг, що підтримує швидку 30-ватну зарядку. Виробник також додав NFC-модуль і зберіг фірмову рису більшості смартфонів бренду – інфрачервоний датчик для управління побутовими пристроями. Крім того, апарат отримав традиційний 3,5-мм аудіороз'єм для дротових навушників.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей 6,67 ", 2400x1080, 120 Гц

6,67 ", 2400x1080, 120 Гц Пам'ять Оперативна – 6 ГБ; Вбудована – 128 ГБ

Оперативна – 6 ГБ; Вбудована – 128 ГБ Камера Основна – 64 Мп+8 Мп+5 Мп+2 Мп; Фронтальна – 20 Мп+2 Мп.

Основна – 64 Мп+8 Мп+5 Мп+2 Мп; Фронтальна – 20 Мп+2 Мп. Операційна система Android 10 + MIUI 11

Android 10 + MIUI 11 Процесор Snapdragon 768G

Snapdragon 768G

Акумулятор 4500 мАг, швидка зарядка 30 Вт

4500 мАг, швидка зарядка 30 Вт

БезпекаСканер відбитків пальців в кнопці включення

Ціна

Вартість Redmi K30 Racing Edition в Китаї становить 282 долари.

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