Найдоступніший 5G смартфон: Redmi K30 Racing Edition представили офіційно
Бренд Redmi представив оновлену версію смартфона K30 з приставкою Racing Edition. Головною особливістю ґаджета стала платформа – він першим з комерційних пристроїв отримав новітній процесор Qualcomm Snapdragon 768G. При цьому модель з крутим залізом і просунутою камерою стала одним з найдоступніших 5G-рішень на мобільному ринку.
24 канал детально ознайомився з характеристиками ґаджета та його особливостями.
Не пропустіть Гучне повернення: представлені флагмани Meizu 17 і 17 Pro
Конфігурація смартфона
Redmi K30 Racing Edition отримав 6,67-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, співвідношенням сторін 20:9 і частотою оновлення 120 Гц. Процесор Snapdragon 768G оснащений вбудованим дводіапазонним 5G-модемом, при цьому в порівнянні з чіпом Snapdragon 765G тактова частота CPU зросла з 2,4 до 2,8 ГГц, а заявлена потужність вбудованої графіки – на 15%. Новинка представлена в єдиній конфігурації пам'яті 6/128 ГБ.
Смартфон Redmi K30 Racing Edition
На тильній стороні корпусу смартфона встановлені чотири модулі основної камери з роздільною здатністю 64 (Sony IMX686), 8 (ширококутні лінзи), 5 (макрооб'єктив) і 2 Мп (датчик глибини). В екран пристрою врізана подвійна фронтальна камера, що включає сенсори на 20 і 2 Мп. За розблокування гаджета відповідає інтегрований в кнопку включення сканер відбитків пальців.
Автономність та розширені можливості
У Redmi K30 Racing Edition встановлений акумулятор місткістю 4500 мАг, що підтримує швидку 30-ватну зарядку. Виробник також додав NFC-модуль і зберіг фірмову рису більшості смартфонів бренду – інфрачервоний датчик для управління побутовими пристроями. Крім того, апарат отримав традиційний 3,5-мм аудіороз'єм для дротових навушників.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Дисплей6,67 ", 2400x1080, 120 Гц
- Пам'ятьОперативна – 6 ГБ; Вбудована – 128 ГБ
- КамераОсновна – 64 Мп+8 Мп+5 Мп+2 Мп; Фронтальна – 20 Мп+2 Мп.
- Операційна системаAndroid 10 + MIUI 11
- ПроцесорSnapdragon 768G
-
- Акумулятор4500 мАг, швидка зарядка 30 Вт
-
- БезпекаСканер відбитків пальців в кнопці включення
Ціна
Вартість Redmi K30 Racing Edition в Китаї становить 282 долари.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно