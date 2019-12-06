Найкращі смартфони листопада, – рейтинг Техно 24

У листопаді компанія Huawei відзначилась одразу кількома новинками – на спеціальній презентації в Україні представили недорогий флагман Nova 5T, а у Китаї суббренд Honor анонсував топову лінійку V30. Також нагадала про себе Motorola, перевипустивши свою легендарну "жабку" RAZR, але у значно сучаснішому дизайні.

Honor V30 Pro

Наприкінці листопада компанія Huawei провела у Китаї презентацію та представила лінійку нових смартфонів Honor V30. Серед головних переваг – фронтальна камера, яка складається із двох модулів.

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Honor V30 Pro отримав подвійну селфі-камеру /Фото itc.ua

Характеристики

Топова версія V30 Pro отримала дисплей з діагоналлю 6,57 дюйма та роздільною здатністю FHD +. Подвійну селфі-камеру розмістили у спеціальному вирізі.

Honor V30 Pro оснащений топовим процесором Kirin 990 з 5G-модемом. Ємність батареї складає 4 200 мА/год з підтримкою швидкісної дротової зарядки потужністю 40 Вт, та бездротову на 27 Вт.

Камери

Модуль основної камери складається із трьох модулів:

Основний датчик на 40 Мп,

Ширококутний на 12 Мп

Телеоб'єктив на 8 Мп.

Ціна

Honor V30 надійде у продаж на території Китаю. Щодо глобальної презентації поки інформації немає. Модифікація і 8/128 ГБ пам'яті коштує 3 899 юанів (це 550 доларів або 13 600 гривень).

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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor V30 Pro Дисплей Діагональ: 6,57 дюйма

Тип: IPS

Роздільна здатність: Full HD+

Діагональ: 6,57 дюйма Тип: IPS Роздільна здатність: Full HD+ Процесор HiSilicon Kirin 990



Пам'ять

HiSilicon Kirin 990 Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 128/256 ГБ

Вбудована: 128/256 ГБ Камера Основна: 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 32 Мп + 8 Мп

Основна: 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 32 Мп + 8 Мп Акумулятор 4100 мАг

4100 мАг Операційна система Android 10 + Magic UI 3

Huawei Nova 5T

Ще одна цікава новинка від Huawei, яку компанія представила вже у Києві. Це флагманський смартфон Huawei Nova 5T. Він отримав стильний дизайн і одразу 5 камер з підтримкою штучного інтелекту.

Huawei Nova 5T презентували у Києві/ Фото andro-news.com

Характеристики

Huawei Nova 5T має 6,26-дюймовий FullView-дисплей. Фронтальну камеру заховали у так званій "дірці”. Пристрій працює на базі процесора Kirin 980 та має 6 ГБ оперативної пам’яті. Флеш-накопичувач тут обсягом 128 ГБ пам’яті.

Ємність батареї складає 3750 мАг з підтримкою швидкої зарядки Huawei SuperCharge 22,5 Вт.

Huawei nova 5T отримала технологію прискорення обробки графічних даних GPU Turbo 3.0, що дає змогу відтворювати відеоігри з мінімальним рівнем затримки зображення.

Камери

Основна камера складається із 4 модулів, що мають підтримку штучного інтелекту:

48 Мп, f/1.8, PDAF;

16 Мп, f/2.2, надширококутна;

2 Мп, f/2.4, макрооб’єктив;

2 Мп, f/2.4, для ефекту боке.

Роздільна здатність фронтальної камери становить – 32 Мп (f/2.0).

Ціна

На українському ринку пристрій представлений в одній модифікації 6/128 ГБ. Його вартість становить 11 999 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Nova 5T

Дисплей Діагональ: 6,26 дюйма

Тип: LTPS

Роздільна здатність: 2312x1080

Діагональ: 6,26 дюйма Тип: LTPS Роздільна здатність: 2312x1080 Процесор Mediatek HiSilicon Kirin 980



Відеопроцесор Mali-G76 MP10

Mediatek HiSilicon Kirin 980 Mali-G76 MP10 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 32 Мп

Основна: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 32 Мп Акумулятор 3750 мАг

3750 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie

Motorola RAZR 2019

Минулого місяця компанія Motorola представила свій варіант гнучкого смартфона. При цьому ця новинка є відродженням культової моделі Motorola RAZR.

Motorola RAZR 2019 нагадує класичну "жабку"/ Фото pcmag.com

Характеристики

RAZR 2019 зберегла класичний дизайн розкладного телефону. Новинка отримала новий шарнір, який Motorola називає "Flex View". Пристрій має 6,2-дюймовий OLED-дисплей із співвідношенням сторін 21: 9.

Додатковий дисплей – це теж OLED-панель з діагоналлю 2,7 дюйма та співвідношенням 4: 3. На ньому відображається час і повідомлення.

Пристрій працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 710 у парі із 6 ГБ вбудованої та 128 ГБ флеш-пам’яті. Основна камера має лише один модуль – з роздільною здатністю 16 Мп. Фронтальна камера має 5 Мп. Ємність батареї складає 2510 мАг.

Ціна

Motorola RAZR коштує 1 499 доларів (37 500 гривень). Він надійде у продаж у січні 2020 року. Чи буде доступний в Україні – наразі такої інформації немає.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Motorola RAZR 2019 Дисплей Діагональ: 6,2 дюйма

Тип: OLED

Роздільна здатність: 2142x876 пікселі

Діагональ: 6,2 дюйма Тип: OLED Роздільна здатність: 2142x876 пікселі Процесор Qualcomm Snapdragon 710



Відеопроцесор Adreno 616

Qualcomm Snapdragon 710 Adreno 616 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 12 Мп

​Фронтальна: 5 Мп

Основна: 12 Мп ​Фронтальна: 5 Мп Акумулятор 2510 мАг

2510 мАг Операційна система Android 9 P

Xiaomi Mi Note 10

Ще одну цікаву презентацію в Україні зробила компанія Xiaomi. Це глобальна версія CC9 Pro. Цей смартфон отримав унікальну на ринку камеру.

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Характеристики

Mi Note 10 має AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,5 дюйма. Він працює на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 730G з 6 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті. В якості операційної системи тут Android 9.0.

Пристрій отримав потужну батарею, ємністю 5260 мАг. Також тут є модуль NFC для безконтактного розрахунку.

Xiaomi Mi Note 10 презентували у Києві/ Фото itc.ua

Камери

Це головна фішка Mi Note 10. Основна камера складається із 5 модулів:

108-мегапіксельний (f / 1.7) для зйомки пейзажів і фотографій, які підлягають подальшому обрізанню;

12-мегапіксельний для портретної зйомки;

5-мегапіксельний модуль, що підтримує 5-кратний оптичний і 50-кратний гібридний зум;

Датчик з ширококутним об'єктивом і кутом огляду 117 градусів на 20 Мп:;

Датчик для макрофото на 2 Мп.

Ціна

Модифікація новинки з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті в Україні коштує 14 499 гривень;

За версію із 6 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам’яті потрібно заплатити 15 999 гривень.

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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Note 10 Дисплей Діагональ: 6,47 дюйма

Тип: AMOLED

Роздільна здатність: 2340x1080

Діагональ: 6,47 дюйма Тип: AMOLED Роздільна здатність: 2340x1080 Процесор Qualcomm Snapdragon 730G



Відеопроцесор Adreno 618

Qualcomm Snapdragon 730G Adreno 618 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 32 Мп

Основна: 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 32 Мп Акумулятор 4500 мАг

4500 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

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