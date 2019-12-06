Найкращі смартфони листопада, – рейтинг Техно 24
У листопаді компанія Huawei відзначилась одразу кількома новинками – на спеціальній презентації в Україні представили недорогий флагман Nova 5T, а у Китаї суббренд Honor анонсував топову лінійку V30. Також нагадала про себе Motorola, перевипустивши свою легендарну "жабку" RAZR, але у значно сучаснішому дизайні.
Honor V30 Pro
Наприкінці листопада компанія Huawei провела у Китаї презентацію та представила лінійку нових смартфонів Honor V30. Серед головних переваг – фронтальна камера, яка складається із двох модулів.
Цікаво: Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold можна замовити в Україні: ціна шокує
Honor V30 Pro отримав подвійну селфі-камеру /Фото itc.ua
Характеристики
Топова версія V30 Pro отримала дисплей з діагоналлю 6,57 дюйма та роздільною здатністю FHD +. Подвійну селфі-камеру розмістили у спеціальному вирізі.
Honor V30 Pro оснащений топовим процесором Kirin 990 з 5G-модемом. Ємність батареї складає 4 200 мА/год з підтримкою швидкісної дротової зарядки потужністю 40 Вт, та бездротову на 27 Вт.
Камери
Модуль основної камери складається із трьох модулів:
- Основний датчик на 40 Мп,
- Ширококутний на 12 Мп
- Телеоб'єктив на 8 Мп.
Ціна
Honor V30 надійде у продаж на території Китаю. Щодо глобальної презентації поки інформації немає. Модифікація і 8/128 ГБ пам'яті коштує 3 899 юанів (це 550 доларів або 13 600 гривень).
Читайте також: Огляд недорогого Vivo Y17: стильний смартфон-довгожитель з модулем NFC
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor V30 Pro
- ДисплейДіагональ: 6,57 дюйма
Тип: IPS
Роздільна здатність: Full HD+
- ПроцесорHiSilicon Kirin 990
Пам'ять
- Оперативна: 6/8 ГБ
Вбудована: 128/256 ГБ
- КамераОсновна: 40 Мп + 8 Мп + 12 Мп
Фронтальна: 32 Мп + 8 Мп
- Акумулятор4100 мАг
- Операційна система Android 10 + Magic UI 3
Huawei Nova 5T
Ще одна цікава новинка від Huawei, яку компанія представила вже у Києві. Це флагманський смартфон Huawei Nova 5T. Він отримав стильний дизайн і одразу 5 камер з підтримкою штучного інтелекту.
Huawei Nova 5T презентували у Києві/ Фото andro-news.com
Характеристики
Huawei Nova 5T має 6,26-дюймовий FullView-дисплей. Фронтальну камеру заховали у так званій "дірці”. Пристрій працює на базі процесора Kirin 980 та має 6 ГБ оперативної пам’яті. Флеш-накопичувач тут обсягом 128 ГБ пам’яті.
Ємність батареї складає 3750 мАг з підтримкою швидкої зарядки Huawei SuperCharge 22,5 Вт.
Huawei nova 5T отримала технологію прискорення обробки графічних даних GPU Turbo 3.0, що дає змогу відтворювати відеоігри з мінімальним рівнем затримки зображення.
Камери
Основна камера складається із 4 модулів, що мають підтримку штучного інтелекту:
- 48 Мп, f/1.8, PDAF;
- 16 Мп, f/2.2, надширококутна;
- 2 Мп, f/2.4, макрооб’єктив;
- 2 Мп, f/2.4, для ефекту боке.
Роздільна здатність фронтальної камери становить – 32 Мп (f/2.0).
Ціна
На українському ринку пристрій представлений в одній модифікації 6/128 ГБ. Його вартість становить 11 999 гривень.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Nova 5T
- ДисплейДіагональ: 6,26 дюйма
Тип: LTPS
Роздільна здатність: 2312x1080
- ПроцесорMediatek HiSilicon Kirin 980
ВідеопроцесорMali-G76 MP10
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
- КамераОсновна: 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 32 Мп
- Акумулятор3750 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
Motorola RAZR 2019
Минулого місяця компанія Motorola представила свій варіант гнучкого смартфона. При цьому ця новинка є відродженням культової моделі Motorola RAZR.
Motorola RAZR 2019 нагадує класичну "жабку"/ Фото pcmag.com
Характеристики
RAZR 2019 зберегла класичний дизайн розкладного телефону. Новинка отримала новий шарнір, який Motorola називає "Flex View". Пристрій має 6,2-дюймовий OLED-дисплей із співвідношенням сторін 21: 9.
Додатковий дисплей – це теж OLED-панель з діагоналлю 2,7 дюйма та співвідношенням 4: 3. На ньому відображається час і повідомлення.
Пристрій працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 710 у парі із 6 ГБ вбудованої та 128 ГБ флеш-пам’яті. Основна камера має лише один модуль – з роздільною здатністю 16 Мп. Фронтальна камера має 5 Мп. Ємність батареї складає 2510 мАг.
Ціна
Motorola RAZR коштує 1 499 доларів (37 500 гривень). Він надійде у продаж у січні 2020 року. Чи буде доступний в Україні – наразі такої інформації немає.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Motorola RAZR 2019
- ДисплейДіагональ: 6,2 дюйма
Тип: OLED
Роздільна здатність: 2142x876 пікселі
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 710
ВідеопроцесорAdreno 616
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп
Фронтальна: 5 Мп
- Акумулятор2510 мАг
- Операційна системаAndroid 9 P
Xiaomi Mi Note 10
Ще одну цікаву презентацію в Україні зробила компанія Xiaomi. Це глобальна версія CC9 Pro. Цей смартфон отримав унікальну на ринку камеру.
Читайте також: Смартфони почнуть зникати через два роки, – президент Qualcomm
Характеристики
Mi Note 10 має AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,5 дюйма. Він працює на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 730G з 6 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті. В якості операційної системи тут Android 9.0.
Пристрій отримав потужну батарею, ємністю 5260 мАг. Також тут є модуль NFC для безконтактного розрахунку.
Xiaomi Mi Note 10 презентували у Києві/ Фото itc.ua
Камери
Це головна фішка Mi Note 10. Основна камера складається із 5 модулів:
- 108-мегапіксельний (f / 1.7) для зйомки пейзажів і фотографій, які підлягають подальшому обрізанню;
- 12-мегапіксельний для портретної зйомки;
- 5-мегапіксельний модуль, що підтримує 5-кратний оптичний і 50-кратний гібридний зум;
- Датчик з ширококутним об'єктивом і кутом огляду 117 градусів на 20 Мп:;
- Датчик для макрофото на 2 Мп.
Ціна
- Модифікація новинки з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті в Україні коштує 14 499 гривень;
- За версію із 6 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам’яті потрібно заплатити 15 999 гривень.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Note 10
- ДисплейДіагональ: 6,47 дюйма
Тип: AMOLED
Роздільна здатність: 2340x1080
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 730G
ВідеопроцесорAdreno 618
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
- КамераОсновна: 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 32 Мп
- Акумулятор4500 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно