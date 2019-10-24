Найпопулярніші додатки серед українців: цікавий рейтинг

1845 Читать новость на русском
Якими додатками користуються українці
Якими додатками користуються українці / Фото/ пресслужба

Інтернет Асоціація України сформувала рейтинг найпопулярніших додатків, якими користуються українці. До уваги брали користувачів ґаджетів на базі Android. Згідно із рейтингом, найпопулярнішим мобільним додатком став месенджер Viber.

Про це Техно 24 повідомили у пресслужбі Rakuten Viber в Україні.

Цікаво: Facebook готує масштабне оновлення дизайну: як виглядає тестовий режим

Згідно із рейтингом, цей месенджер встановлений на 9 з 10 смартфонів українців. Загалом, додатком користуються 87% користувачів.

На другому місці мобільний додаток "Приватбанку" – Приват 24 з показником 70%. На третьому місці ще один месенджер від Facebook – Messenger, яким користуються 48% українців.

Четверта сходинка за соцмережею Instagram – її мають 48% користувачів. Далі у рейтингу ще один месенджер Telegram – 40% користувачів. Шосте місце займає Facebook, цим додатком користуються теж 40% українців.

Найпопулярніші додатки серед українців

Найпопулярніші додатки серед українців

На 7 місце експерти поставили додаток OLX – з показником 36%. 8 сходинка – WhatsApp, яким користуються 31% українців. На 9 позиції магазин додатків в Android – Google Play. А десятку замикає Ali Express – 28% користувачів.

На 11 місці розмістили Skype з показником 21%. І першу "дванадцятку" замикає додаток російської соцмережі Vk, яким досі користуються 21% українців.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Давид Арахамія проходить перевірку на поліграфі: онлайн-трансляція
сьогодні
3528
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Android Viber Додатки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
сьогодні 14:09 Флагманський смартфон Meizu 16T представили офіційно: характеристики і ціна
722
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
сьогодні 08:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1377
Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
23 жовтня 16:04 Додатки банків вносять смартфони Galaxy S10 до чорного списку: у Samsung прояснили ситуацію
Ірина Полицька 1068
Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
22 жовтня 13:32 Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря
Анастасія Можаровська 313
Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
20 жовтня 18:00 Google Pixel 4 чи iPhone 11 Pro: чия камера знімає краще
Ірина Полицька 2444
Новини
Більше новин
Залиште відгук