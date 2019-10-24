Найпопулярніші додатки серед українців: цікавий рейтинг

Інтернет Асоціація України сформувала рейтинг найпопулярніших додатків, якими користуються українці. До уваги брали користувачів ґаджетів на базі Android. Згідно із рейтингом, найпопулярнішим мобільним додатком став месенджер Viber.

Про це Техно 24 повідомили у пресслужбі Rakuten Viber в Україні.

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Згідно із рейтингом, цей месенджер встановлений на 9 з 10 смартфонів українців. Загалом, додатком користуються 87% користувачів.

На другому місці мобільний додаток "Приватбанку" – Приват 24 з показником 70%. На третьому місці ще один месенджер від Facebook – Messenger, яким користуються 48% українців.

Четверта сходинка за соцмережею Instagram – її мають 48% користувачів. Далі у рейтингу ще один месенджер Telegram – 40% користувачів. Шосте місце займає Facebook, цим додатком користуються теж 40% українців.

Найпопулярніші додатки серед українців

На 7 місце експерти поставили додаток OLX – з показником 36%. 8 сходинка – WhatsApp, яким користуються 31% українців. На 9 позиції магазин додатків в Android – Google Play. А десятку замикає Ali Express – 28% користувачів.

На 11 місці розмістили Skype з показником 21%. І першу "дванадцятку" замикає додаток російської соцмережі Vk, яким досі користуються 21% українців.

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