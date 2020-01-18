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Найпопулярніші запити Вікіпедії: що цікавило українців найбільше у 2019-му

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Про що українці читали найбільше у Вікіпедії в 2019 році / Ілюстративне фото

Минулоріч безумовним лідером в українській Вікіпедії стала стаття "Перехід церковних громад до ПЦУ". У чільній п'ятірці лідерів, як завжди, тримаються статті про Україну і Тараса Шевченка.

Стаття "Перехід церковних громад до ПЦУ", до слова, побила рекорд. Вона набрала понад мільйон переглядів, раніше українці не цікавились так жодною статтею. Про це інформує пресслужба "Вікімедіа Україна".

Тим часом, що шукали у світі: Рік супергероїв: найпопулярніші запити "Вікіпедії" в 2019 році

Завдяки президентським і парламентським виборам у 2019 році до списку найпопулярніших увійшло значно більше статей про політиків, ніж позаторік. Зокрема, статтю про Володимира Зеленського переглянули 850 тисяч разів,
– мовиться у повідомленні.

Трохи менше люди цікавилися Петром Порошенком – 421 тисяча переглядів, про Дмитра Разумкова читала 221 тисяча осіб, про Олексія Гончарука – 212 тисяч.

25 найпопулярніших Вікістатей за 2019 рік:

  1. Перехід церковних громад до ПЦУ – 1 070 534 переглядів
  2. Зеленський Володимир Олександрович – 857 758
  3. Україна – 837 122
  4. Вибори президента України 2019 – 654 693
  5. Шевченко Тарас Григорович – 654 424
  6. Порошенко Петро Олексійович – 421 916
  7. Київ – 397 696
  8. Друга світова війна – 397 307
  9. Чорнобильська катастрофа – 374 671
  10. Франко Іван Якович – 351 693
  11. Перша світова війна – 346 788
  12. Леся Українка – 336 713
  13. Сполучені Штати Америки – 328 223
  14. Список українських жіночих імен – 305 807
  15. Німеччина – 289 034
  16. Європейський Союз – 281 672
  17. Львів – 277 274
  18. Велика Британія – 274 807
  19. YouTube – 263 474
  20. Київська Русь – 261 437
  21. Білки – 257 302
  22. Голодомор в Україні (1932-1933) – 236 251
  23. Богдан Хмельницький – 233 409
  24. Список українських чоловічих імен – 231 437
  25. Польща – 229 957.

Це цікаво! Україномовний розділ Вікіпедії наразі налічує понад 970 тисяч статей.
У 2019 році Вікіпедія ввійшла у 15 найпопулярніших сайтів України й посіла першу сходинку за популярністю серед некомерційних ресурсів.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Техно Інтернет Wikipedia Новини Техно
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