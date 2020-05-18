Найпопулярніший смартфон на Android: яку модель продали найбільше
Проаналізувавши продажі смартфонів у першому кварталі 2020 року експерти визначили, що найпопулярнішою моделлю на базі Android став смартфон Samsung Galaxy A51.
Як свідчить дослідження компанії Strategy Analytics, на модель Galaxy A51 припадає 2,3% продажів усіх смартфонів на глобальному ринку.
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Загалом за перший квартал 2020 року компанія Samsung відвантажила 6 мільйонів моделей Galaxy A51. Цікаво, що смартфон виявився популярний у всіх регіонах, особливо в Європі та Азії.
Інші популярні моделі
На другій сходинці опинився смартфон Xiaomi Redmi 8. На цю модель припадає 1,9% частки на ринку. Ця лінійка особливо популярна в Індії і Китаї.
Трійку лідерів замикає ще одна модель від Samsung – це минулорічний флагман Galaxy S20 + з результатом в 1,7%.
Далі у рейтингу такі моделі:
- Samsung Galaxy A10s (1,6%)
- Xiaomi Redmi Note 8 (1,6%)
- Samsung Galaxy A20s (1,4%).
Загалом у першому кварталі 2020 року продали 274,8 мільйона смартфонів. Це на 17% менше, ніж показник у 2019 році. Падіння продажів цілком очікувано, у зв’язку із ситуацією з коронавірусом.
Найпопулярніші моделі на Android у 2020 році / Strategy Analytics
Найпопулярніша модель у світі
При цьому найбільш продаваним смартфоном у першому кварталі 2020 році став смартфон на iOS – iPhone 11.
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