Найпотужніші смартфони середнього класу: свіжий рейтинг Antutu

Розробники мобільного бенчмарка AnTuTu опублікували зведений рейтинг продуктивності средньобюджетних Android-пристроїв за підсумками першого кварталу 2020 року. Список включає глобальні версії гаджетів.

Примітно, що лідерство у переліку зайняла не модель з процесором від Qualcomm або MediaTek.

До теми 10 найпотужніших смартфонів квітня – рейтинг AnTuTu

Найпотужніші середньобюджетні смартфони

Очолив рейтинг пристроїв середнього класу з результатом 308 853 бали Huawei Nova 7i, представлений в квітні 2020 року. Побудований ґаджет на базі мобільної платформи Kirin 810.



Huawei Nova 7i

Друге місце зайняв Redmi Note 8 Pro з процесором MediaTek Helio G90T, який набрав в AnTuTu 291 742 бали.



Redmi Note 8 Pro

На третьому – Realme 6, який отримав за результатами тестування 291 093 бали.



Realme 6

У список також увійшли моделі Realme 6 Pro 8/128 ГБ (282 519 балів), Redmi Note 9S 6/128 ГБ (277 954), Realme X2 6/64 ГБ (270 995), Xiaomi Mi 9T 6/128 ГБ (265 032), Samsung Galaxy A80 8/128 ГБ (264 952), Samsung Galaxy A71 6/128 ГБ (264 860) та Xiaomi Mi Note 10 6/128 ГБ з результатом 263 965 бали.



Рейтинг середньоцінових смартфонів

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