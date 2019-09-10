Найшвидша на ринку: Xiaomi випустила унікальну бездротову зарядку

Китайська компанія Xiaomi заявила про створення нової технології бездротової зарядки під назвою Mi Charge Turbo. Новинка виконує зарядку, потужністю 30 Вт.

Як пише NDTV, це надзвичайно висока потужність для бездротової зарядки.

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Першим смартфоном, що отримає цю зарядку, стане Mi 9 Pro 5G. Xiaomi також обіцяє випустити бездротову зарядну панель з підтримкою нового стандарту Mi Charge Turbo.

Як розповіли в компанії, новий стандарт Mi Charge Turbo може заряджати акумулятор ємністю 4000 мАг до 100 відсотків за 70 хвилин. При цьому за 25 хвилин смартфон можна зарядити на 50%.

В Xiaomi також повідомили, що вже тестують технологію бездротової зарядки 40 Вт.

Ця технологія унікальна для ринку

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