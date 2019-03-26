Назвали найпопулярнішу соцмережу серед молодих українців

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Популярність Instagram в Україні росте
Популярність Instagram в Україні росте

Найпопулярнішою соціальною мережею серед українців до 30 років є Instagram. Нею користуються 11 мільйонів українців. Цікаво, що лише за останній рік аудиторія соцмережі в Україні виросла на 50,7%.

Як свідчить дослідження "Instagram в Україні", що провела компанія PlusOne, кількість молодих українців в Instagram є більшою, ніж кількість користувачів Facebook у тому ж віці.

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Якщо ріст аудиторії збережеться, то вже до кінця 2019 року аудиторія Instagram наблизиться за обсягами аудиторії до Facebook.

де найактивніше користуються Instagram

Instagram – найпопулярніша мережа серед молодих українців

Цікаво, що у світовому рейтингу Україна займає 10 місце за кількістю жінок, які користуються Instagram.

Статистика по регіонах. Найактивніше в Україні користуються жителі Чернівців, Києва та Тернополя. А от найменше використовують соцмережу у Миколаєві, Чернігові та Запоріжжі. А от регіон, де найактивніше користуються Instagram — є Київська.

Де найактивніше користуються Instagram

Де найактивніше користуються Instagram

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Теги: Техно Новини Техно Instagram Інтернет
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