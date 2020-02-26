Названо найкращий смартфон скасованої виставки Mobile World Congress 2020

Після того, як понад 20 компаній оголосили про скасування участі у виставці Mobile World Congress, GSMA була змушена скасувати захід, що сталося вперше за 33 роки. Втім це не завадило роздати головні номінації виставки.

Відповідні заходи з нагородження найцікавіших пристроїв таки пройшли за раніше запланованим графіком, повідомляє Mydrivers.

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"Найкращий смартфон"

26 лютого засновник і генеральний директор OnePlus Піт Лау (Pete Lau) офіційно повідомив про те, що OnePlus 7T Pro отримав нагороду як "Найкращий смартфон" скасованої виставки Mobile World Congress 2020.



Переможець – "Найкращий смартфон" – OnePlus 7T Pro

У список фіналістів, серед яких обирали члени журі, були включені iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Fold і Huawei P30 Pro, але тільки OnePlus 7T Pro був удостоєний нагороди.

З технологічної точки зору цей продукт (OnePlus 7T Pro) майже нездоланний. Він володіє високою швидкістю, технологією швидкої зарядки і відмінним програмним забезпеченням,

– представник GSMA

У минулому році цю нагороду отримав смартфон Huawei Mate 20 Pro.

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