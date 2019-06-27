Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT

Нині розумні розетки, домашні системи безпеки та прилади обліку поступово стають невід'ємною частиною побуту багатьох українців. Ці пристрої функціюнують за технологією, що отримала назву "інтернету речей", втім доволі часто їх ще називають "розумними". То як саме вони працюють?

Що таке "інтернет речей"?

Це мобільне або фіксоване підключення того чи іншого ґаджету, лічильника або датчика до інтернету. За допомогою спеціального програмного забезпечення вони можуть без втручання людини здійснювати передачу й обмін даними між собою або з комп'ютерними системами.

Технологію обміну даними між пристроями, в основі якій лежить так зване міжмашинне спілкування (М2М), все частіше застосовують у фінансовій сфері, логістиці, енергетиці, охороні, сільському господарстві. Кому це може бути зручно? Наприклад, компаніям, що збирають дані з лічильників споживачів. Або промисловим підприємствам, що мають виробничі процеси з використанням IoT-приладів. Таку технологію застосовують для створення сервісів для розумних будинків (Smart Home), розумних міст (Smart City) тощо.

Для роботи "інтернету речей" можна використовувати широкосмуговий інтернет або стандарт GSM 900. Втім останнім часом набувають популярності мережі низького енергоспоживання, що дозволяють одночасно під’єднувати дуже багато пристроїв. Одна з них – NarrowBand – Internet of Things (NB-IoT) – технологія бездротової вузькосмугової передачі даних.

NB-IoT в Україні

Технологію NB-IoT в Україні активно впроваджує мобільний оператор "Київстар". У поєднанні зі швидкісним 4G-зв’язком ця технологія дає клієнтам ще більше можливостей і переваг у веденні бізнесу, ніж зазвичай.

Переваги мережі NB-IoT

Високий рівень захисту: технологія працює на базі LTE та ґарантує конфіденційність інформації користувача.

Можливість передачі даних між десятками тисяч одночасно підключених пристроїв на високій швидкості.

Робота приладів на автономному живленні настільки тривала, що одного заряду батареї вистачає на кілька років.

Здійснюючи віддалений моніторинг під’єднаних пристроїв, користувач отримує великий набір інструментів для оптимізації бізнес-процесів і скорочення операційних витрат. Скажімо, клієнт може переглядати статистику та звіти навіть зі свого смартфона. Потрібний лише доступ до інтернету.

Зокрема, усі можливості забезпечує єдиний Центр управління Jasper, який є складовою М2М-рішень "Київстар". Цю хмарну платформу створила компанія Cisco, провідний розробник в галузі інтернет-технологій у світі. Тепер бізнес-клієнти "Київстар" можуть легко віддалено керувати своїми пристроями із SIM-картками та SIM-чипами, гнучко підлаштовувати їх роботу під унікальні потреби конкретного бізнесу та враховувати його бюджетні особливості.

Для управління великою кількістю SIM-карток клієнту достатньо мати лише комп’ютер адміністратора. Так можна заощадити час і гроші, що витрачаються на велику інформаційну систему. Центр керування Jasper дає змогу швидко масштабувати бізнес-процеси без втрати інформації, що передається від під’єднаних до неї приладів і сенсорів.

Швидко. Надійно. Безпечно. "Київстар" пропонує прості рішення для сучасного бізнесу.