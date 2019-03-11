Не минуло й чотирьох років: 800 мільйонів користувачів встановили Windows 10
Корпоративний віце-президент компанії Microsoft Юсуф Мехді повідомив, що кількість пристроїв під управлінням операційної системи Windows 10 перевищила 800 мільйонів. Для досягнення цієї цілі у компанії пішло більш ніж три з половиною роки.
Як повідомляє Overclockers, у вересні Microsoft відзвітувала про 700 мільйонів комп'ютерів під управлінням "десятки", тоді як аналогічне повідомлення про 600 мільйонів девайсів з'явилося ще в листопаді 2017 року.
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Іншими словами, темпи переходу на Windows 10 починають потроху збільшуватися. Згідно з попередніми прогнозами, до кінця цього року "десятка" буде встановлена на один мільярд комп'ютерів.
Спасибі всім нашим клієнтам і партнерам за допомогу в досягненні 800 мільйонів пристроїв #Windows 10 і найвищого рівня задоволеності клієнтів в історії Windows,
– написав Юсуф Мехді в своєму Twitter.
З іншого боку, досягти 1 мільярда пристроїв під управлінням Windows 10 корпорація Microsoft планувала ще в 2018 році. Софтверний гігант зробив все можливе, щоб змусити користувачів перейти на останню версію Windows.
Не допомогла цьому як можливість безкоштовного оновлення, так і настирливі пропозиції встановити "десятку". Відзначимо, що приховане оновлення до Windows 10 навіть призводило до судових позовів.
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