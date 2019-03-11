Не минуло й чотирьох років: 800 мільйонів користувачів встановили Windows 10

Корпоративний віце-президент компанії Microsoft Юсуф Мехді повідомив, що кількість пристроїв під управлінням операційної системи Windows 10 перевищила 800 мільйонів. Для досягнення цієї цілі у компанії пішло більш ніж три з половиною роки.

Як повідомляє Overclockers, у вересні Microsoft відзвітувала про 700 мільйонів комп'ютерів під управлінням "десятки", тоді як аналогічне повідомлення про 600 мільйонів девайсів з'явилося ще в листопаді 2017 року.

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Іншими словами, темпи переходу на Windows 10 починають потроху збільшуватися. Згідно з попередніми прогнозами, до кінця цього року "десятка" буде встановлена на один мільярд комп'ютерів.

Спасибі всім нашим клієнтам і партнерам за допомогу в досягненні 800 мільйонів пристроїв #Windows 10 і найвищого рівня задоволеності клієнтів в історії Windows,

– написав Юсуф Мехді в своєму Twitter.

Thank you to all our customers and partners for helping us achieve 800 million #Windows10 devices and the highest customer satisfaction in the history of Windows. https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/je9kvBvYhj — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) 7 березня 2019 р.

З іншого боку, досягти 1 мільярда пристроїв під управлінням Windows 10 корпорація Microsoft планувала ще в 2018 році. Софтверний гігант зробив все можливе, щоб змусити користувачів перейти на останню версію Windows.

Не допомогла цьому як можливість безкоштовного оновлення, так і настирливі пропозиції встановити "десятку". Відзначимо, що приховане оновлення до Windows 10 навіть призводило до судових позовів.

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