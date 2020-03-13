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Неанонсований смартфон OnePlus 8 засвітився в руках Роберта Дауні-молодшого: фото

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Промо-матеріали до презентації смартфона OnePlus 7 / Фото з вільних джерел

Компанія OnePlus продовжує утримувати інтригу навколо нового покоління флагманів OnePlus 8 та 8 Pro. Тим не менше інсайдери слідкують за ґаджетами і періодично публікують нові подробиці про пристрої.

Що відомо про новий витік

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Черговим витоком став вдалий кадр одного з папараці, який сфотографував актора Роберта Дауні-молодшого, який тримає в руках, ймовірно, OnePlus 8 Pro.

На перший погляд правдоподібність знімка викликає деякі сумніви. Але з огляду на, що Роберт Дауні-молодший ще в травні минулого року став амбасадором бренду OnePlus, в його руках дійсно міг виявитися новий ґаджет компанії – наприклад, для зйомки рекламних матеріалів.

Серія знімків Роберта Дауні-молодшого із OnePlus 8

Що відомо про смартфони

Презентація флагманських смартфонів OnePlus 8 та 8 Pro очікується в середині квітня. Майбутнім новинкам приписують 120-герцевий AMOLED-дисплей, мобільну платформу Snapdragon 865 і підтримку мереж 5G. Можливий стартовий прайс на пристрої складе від 550 доларів (орієнтовно 14 300 гривень за курсом станом на 13 березня 2020 року).

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Голлівуд Техно Смартфони OnePlus
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