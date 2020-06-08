Попри те, що експерти з безпеки настійно рекомендують Android-користувачам завантажувати додатки лише з Google Play, регулярно з'являються повідомлення про наявність небезпечних програм в цьому магазині.

Нещодавній звіт дослідницької фірми Upstream не лише розкриває статистику заражень мобільних пристроїв, але й вказує на стрімке зростання кількості шкідливого ПЗ, повідомляє gizchina.

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Скільки заражених додатків в Google Play

Згідно зі звітом, в першому кварталі цього року кількість шкідливих додатків для Android перевищила 29 тисяч. Для порівняння, за аналогічний період 2019 року ця цифра становила близько 14,5 тисячі. Таким чином, кількість небезпечного ПЗ зросла вдвічі. Ще ж і надто, експерти стверджують, що зараз 9 з 10 найпопулярніших шкідливих програм були виявлені в Google Play. Це означає, що вони пройшли модерацію та перевірку безпеки магазину. В кінці 2019 року приблизно 30% зі 100 найпоширеніших шкідливих додатків були доступні в Google Play.



Кількість заражених додатків в Google Play зростає

Експерти відзначають, що кількість заражених вірусами Android-пристроїв становить 11,2 мільйона, що на 7% більше в порівнянні з першим кварталом минулого року. Фахівці також помітили одну закономірність – багато шкідливих програм відносяться до категорії розважального контенту, надаючи можливість читати новини, слухати музику та грати.

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Найбільш суперечливим додатком початку 2020 року експерти Upstream назвали Snaptube, кількість встановлень якого перевищила 40 мільйонів разів. Він вже був видалений з Google Play, але як і раніше є у сторонніх магазинах додатків.