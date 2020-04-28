Недорогі смартфони теж отримають швидкі зарядки

Технології швидкої зарядки високої потужності, які використовуються у флагманських моделях смартфонів, незабаром стануть доступні і для апаратів середнього цінового сегмента. Новий стандарт Quick Charge3+ від Qualcomm з високою вихідною потужністю дозволить власникам більш доступних гаджетів значно скоротити час зарядки своїх пристроїв.

Першими процесорами компанії, які отримають підтримку нової технології, стануть Snapdragon 765 і 765G, а першим комерційним пристроєм – Xiaomi Mi10 Lite Zoom. Примітно, що смартфон буде одночасно сумісний з QC 3+ і QC 4+, повідомляє Android Authority.

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Особливості нового стандарту швидких зарядок

За заявою Qualcomm, Quick Charge 3+ дозволяє зарядити смартфон з 0% до 50% приблизно за 15 хвилин, що на 35% швидше, ніж у попередніх поколінь. Хоча максимальна вихідна потужність стандарту становить значні 60 Вт, заявлена ​​температура акумулятора під час зарядки на 9 градусів нижча, ніж при використанні ранніх технологій виробника.



Переваги стандарту швидкої зарядки для недорогих смартфонів

Ключовою відмінністю від Quick Charge 4+ стане можливість швидкої зарядки за допомогою доступного порту USB Type-A. Згідно зі специфікацією, технологія буде сумісна і з рішеннями на базі USB Type-C, а також з будь-якими блоками живлення, що підтримують зростання напруги з кроком 20 мВ.

Крім того, компанія заявила, що підтримку Quick Charge 3+ отримають і мобільні платформи лінійки Snapdragon, які будуть представлені в 2020 році.

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