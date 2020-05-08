Неочікуваний лідер: названо найбільш продаваний смартфон початку 2020 року

Аналітична компанія Canalys опублікувала рейтинг моделей смартфонів з найбільшим попитом серед користувачів за підсумками першого кварталу поточного року. Попри пандемію коронавірусу і спад виробництва, очолив список зовсім не бюджетний апарат – зі значним випередженням конкурентів в топ-10 увірвався флагман відомого бренду.

Експерти Canalys провели власні підрахунки серед популярних смартфонів. Примітно, що в топ-10 світових продажів увійшли всього три бренди. Найбільш продаваним смартфоном в першому кварталі 2020-го став iPhone 11. Друге місце з великим відривом від лідера зайняв Redmi Note 8. На третій позиції розмістився Samsung Galaxy A51.

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Список найпопулярніших смартфонів

Згідно з опублікованим звітом, повний рейтинг лідерів продажів перших трьох місяців поточного року виглядає наступним чином:

iPhone 11

Redmi Note 8

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A10S

Redmi Note 8 Pro

iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy A20S

Samsung Galaxy A01

Redmi 8A

iPhone 11Pro



iPhone 11 суттєво відривається від інших смартфонів

До слова, напередодні генеральний директор бренду Лю Вейбін заявив, що глобальні продажі Redmi Note 8 перевищили 30 мільйонів одиниць.



Redmi Note 8

Очікується, що на зміну популярному пристрою незабаром прийде нова модель. Глава компанії повідомив, що вже в цьому місяці шанувальників фірмових апаратів чекає якийсь сюрприз, однак не уточнив, про яку саме модель йде мова.

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