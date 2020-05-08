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Неочікуваний лідер: названо найбільш продаваний смартфон початку 2020 року

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Рейтинг 10-и найпопулярніших смартфонів початку 2020-го
Рейтинг 10-и найпопулярніших смартфонів початку 2020-го / Unsplash

Аналітична компанія Canalys опублікувала рейтинг моделей смартфонів з найбільшим попитом серед користувачів за підсумками першого кварталу поточного року. Попри пандемію коронавірусу і спад виробництва, очолив список зовсім не бюджетний апарат – зі значним випередженням конкурентів в топ-10 увірвався флагман відомого бренду.

Експерти Canalys провели власні підрахунки серед популярних смартфонів. Примітно, що в топ-10 світових продажів увійшли всього три бренди. Найбільш продаваним смартфоном в першому кварталі 2020-го став iPhone 11. Друге місце з великим відривом від лідера зайняв Redmi Note 8. На третій позиції розмістився Samsung Galaxy A51.

До теми Прийшов час купити новий iPhone. Вибір очевидний

Список найпопулярніших смартфонів

Згідно з опублікованим звітом, повний рейтинг лідерів продажів перших трьох місяців поточного року виглядає наступним чином:

  • iPhone 11
  • Redmi Note 8
  • Samsung Galaxy A51
  • Samsung Galaxy A10S
  • Redmi Note 8 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • Samsung Galaxy A20S
  • Samsung Galaxy A01
  • Redmi 8A
  • iPhone 11Pro


iPhone 11 суттєво відривається від інших смартфонів

До слова, напередодні генеральний директор бренду Лю Вейбін заявив, що глобальні продажі Redmi Note 8 перевищили 30 мільйонів одиниць.


Redmi Note 8

Очікується, що на зміну популярному пристрою незабаром прийде нова модель. Глава компанії повідомив, що вже в цьому місяці шанувальників фірмових апаратів чекає якийсь сюрприз, однак не уточнив, про яку саме модель йде мова.

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Автор: Михайло Года
Теги: Samsung iPhone 11 Apple iPhone Redmi Новини Техно Техно Смартфони
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