Неочікуваний лідер: названо найбільш продаваний смартфон початку 2020 року
Аналітична компанія Canalys опублікувала рейтинг моделей смартфонів з найбільшим попитом серед користувачів за підсумками першого кварталу поточного року. Попри пандемію коронавірусу і спад виробництва, очолив список зовсім не бюджетний апарат – зі значним випередженням конкурентів в топ-10 увірвався флагман відомого бренду.
Експерти Canalys провели власні підрахунки серед популярних смартфонів. Примітно, що в топ-10 світових продажів увійшли всього три бренди. Найбільш продаваним смартфоном в першому кварталі 2020-го став iPhone 11. Друге місце з великим відривом від лідера зайняв Redmi Note 8. На третій позиції розмістився Samsung Galaxy A51.
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Список найпопулярніших смартфонів
Згідно з опублікованим звітом, повний рейтинг лідерів продажів перших трьох місяців поточного року виглядає наступним чином:
- iPhone 11
- Redmi Note 8
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A10S
- Redmi Note 8 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- Samsung Galaxy A20S
- Samsung Galaxy A01
- Redmi 8A
- iPhone 11Pro
iPhone 11 суттєво відривається від інших смартфонів
До слова, напередодні генеральний директор бренду Лю Вейбін заявив, що глобальні продажі Redmi Note 8 перевищили 30 мільйонів одиниць.
Очікується, що на зміну популярному пристрою незабаром прийде нова модель. Глава компанії повідомив, що вже в цьому місяці шанувальників фірмових апаратів чекає якийсь сюрприз, однак не уточнив, про яку саме модель йде мова.
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