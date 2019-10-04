Несподівано: Xiaomi почала випускати мінеральну воду

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Xiaomi почала випускати мінеральну воду
Xiaomi почала випускати мінеральну воду / gizmochina.com

Чи не кожного дня ми дізнаємось про новий оригінальний ґаджет, який розробила китайська компанія Xiaomi. Це різного роду масажери, девайси для кухні і догляду за собою, пристрої для розвитку дітей та багато іншого.

Спектр девайсів компанії такий широкий, що може повністю покрити потреби середньостатистичного користувача.

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Та компанія не планує на цьому зупинялись. Як повідомляє Gizmochina, виробник почав продавати свою фірмову мінеральну воду у пляшках.

Чим унікальна? Воду від Xiaomi розливають у китайському місті Мохе, що на півночі Китаю.

Xiaomi Arctic Spring Natural Mineral Water

Так виглядає вода від Xiaomi 

Арктична джерельна вода Xiaomi запакована у пляшки зеленого кольору з гнучкою лінією. Як наголошують в компанії, вода натуральна без штучного додавання інгредієнтів. При цьому вона багата на кальцій, калій та магній, які є основними мінералами для людського організму.

Ціна. Упаковка Xiaomi Arctic Spring Natural Mineral Water містить 24 пляшки по 300 мл у кожній. Ціна комплекту – 60 юанів (це понад 8 доларів або 210 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Xiaomi
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