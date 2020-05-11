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Нейромережа "реанімувала" найстаріше з існуючих відео

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"Сцену в саду Раундхей"
"Сцену в саду Раундхей" / Скріншот

Не так давно блогер Денис Ширяєв значно поліпшив якість знаменитого фільму 1896 року "Прибуття поїзда" братів Люм'єр. Цього разу йому вдалося покращити найстаріше відео, яке дійшло до нас – "Сцену в саду Раундхей" 1888 року. Нейромережа не лише підняла роздільну здатність до 4К, а й додала картинці кольорів.

"Сцена в саду Раундхей" знята в Англії у 1888 році Луї Ле Принцом на камеру з одним об'єктивом, яку він сам і винайшов. У ролику можна помітити містера і місіс Уїтлі (свекруху Ле Прінса), його сина Адольфа і місіс Гаррієт Хартлі.

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Складнощі обробки

Однією з головних проблем, з якою зіткнувся блогер, стало те, що оригінальний запис має бітрейт 12 кадрів в секунду. До того ж до наших днів дійшло лише 20 кадрів, представлених джерелом у вигляді одного зображення. Ширяєв завантажив лише картинку з сайту Музею науки Великобританії.


Відео вдалося відновити лише з одного цього зображення

Спершу блогер нарізав картинку на 20 окремих кадрів і відцентрувати кожне зображення. Після цього за допомогою стабілізації та нейромережі спробував домогтися максимально можливої ​​якості.

ШІ також додав більше деталей особам головних героїв. Після цього вручну було вироблено усунення мерехтіння завдяки регулюванню яскравості, а також виправлені деякі пошкодження кадрів. На цей раз сил однієї нейромережі не вистачило, тому блогеру довелося залучити кілька подібних систем.

Відео демонструє процес обробки та її результат:

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
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