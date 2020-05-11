Нейромережа "реанімувала" найстаріше з існуючих відео
Не так давно блогер Денис Ширяєв значно поліпшив якість знаменитого фільму 1896 року "Прибуття поїзда" братів Люм'єр. Цього разу йому вдалося покращити найстаріше відео, яке дійшло до нас – "Сцену в саду Раундхей" 1888 року. Нейромережа не лише підняла роздільну здатність до 4К, а й додала картинці кольорів.
"Сцена в саду Раундхей" знята в Англії у 1888 році Луї Ле Принцом на камеру з одним об'єктивом, яку він сам і винайшов. У ролику можна помітити містера і місіс Уїтлі (свекруху Ле Прінса), його сина Адольфа і місіс Гаррієт Хартлі.
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Складнощі обробки
Однією з головних проблем, з якою зіткнувся блогер, стало те, що оригінальний запис має бітрейт 12 кадрів в секунду. До того ж до наших днів дійшло лише 20 кадрів, представлених джерелом у вигляді одного зображення. Ширяєв завантажив лише картинку з сайту Музею науки Великобританії.
Відео вдалося відновити лише з одного цього зображення
Спершу блогер нарізав картинку на 20 окремих кадрів і відцентрувати кожне зображення. Після цього за допомогою стабілізації та нейромережі спробував домогтися максимально можливої якості.
ШІ також додав більше деталей особам головних героїв. Після цього вручну було вироблено усунення мерехтіння завдяки регулюванню яскравості, а також виправлені деякі пошкодження кадрів. На цей раз сил однієї нейромережі не вистачило, тому блогеру довелося залучити кілька подібних систем.
Відео демонструє процес обробки та її результат:
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