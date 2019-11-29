Нейромережу навчили вражаюче правдоподібно "оживляти" обличчя

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Алгоритм дуже точно відтворю обличчя завдяки фото / venturebeat

Створений фахівцями з Південної Кореї MarioNETte виводить технологію на новий рівень. Творцям алгоритму вдалося подолати головне обмеження: ненатуральність перетворення в разі, коли дані оригіналу і цілі сильно відрізняються.

Нейромережі для роботи достатньо однієї нерозміченої фотографії та будь-якої веб-камери. Передрук роботи, підсумком якої стало створення MarioNETte, розмістили на сайті ArXiv, повідомляє VentureBeat.

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Чому це може бути небезпечно

Саме такого алгоритму побоювалися противники цієї технології, адже вони вважають, що тепер маніпулювати зображенням будь-якого політика, знаменитості або бізнесмена зможе будь-який охочий.

Зазначимо, що метою діпфейка – анімувати особу-оригінал (драйвер), наклавши на нього міміку людини перед камерою (мета). MarioNETte покращує технологію "вклеювання" осіб буквально за всіма параметрами, стверджують творці.

Як це працює

Раніше для навчання моделі потрібні були або технології захоплення руху для особи-мети, або хоча б кілька хвилин зйомки з різних ракурсів. Альтернатива – розмічене зображення особи-драйвера.

MarioNETte обходиться без цього. Просто дайте нейромережі фотографію, почніть кривлятися перед веб-камерою – і діпфейк готовий.


Демонстрація роботи алгоритму / venturebeat

Водночас алгоритм успішно долає і загальну біду конкурентів, цілком правдоподібно перетворюючи зображення, які сильно відрізняються.

Деякі артефакти, все ж помітні, але робота загалом вражає / venturebeat

MarioNETte складається з трьох функціональних частин: розпізнавач образу, алгоритм прив'язки і алгоритм перетворення.

Загалом новий алгоритм непогано справляється з завданням / venturebeat

Творці стверджують, що у дослідженні за участю 100 волонтерів майже всі вони назвали створені MarioNETte образи більш правдоподібними і з менш помітними артефактами.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект
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