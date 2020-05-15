Ninebot випустила електросамокат з футуристичний дизайном

Компанія Ninebot, яка частково належить Xiaomi, представила новий електросамокат Electric Scooter Air T15. Однією з головних його особливостей став незвичайний футуристичний дизайн. Пристрій має складну форму, вбудований дисплей та світлодіодне підсвічування корпусу.

Самокат виконаний в чорно-білому корпусі і має досить нетиповий для свого класу дизайн. Футуристичності йому надає і світлодіодна смужка, яка займає практично всю передню частину, розповідає Gizmochina.

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Особливості та характеристики Ninebot

Окрім естетичної ролі світодіодна смужка дозволяє водіям та пішоходам здалеку побачити наближення самоката. Додатково новинка оснащена ліхтарем під кермом і задніми габаритами.



Світлодіодна смужка на передній панелі Ninebot

В кермо вбудований дисплей, що відображає швидкість, рівень заряду, режим їзди і іншу важливу інформацію. Самокат також підтримує підключення до смартфону, де через спеціальний додаток можна управляти деякими його функціями.



Кермо обладнане зручним дисплеєм для виведення інформації про швидкість руху

Розмір переднього колеса становить 7,5 дюйма, а заднього – 6 дюймів. У розкладеному стані габарити самоката досягають 1015x936x398 мм, а в складеному – 223x1024x202 мм. При вазі конструкції в 10,5 кілограма максимальна вантажність становить 100 кг. Корпус самоката захищений від бризок.



Електросамокат Ninebot Electric Scooter Air T15

Самокат здатний розганятися до 20 км/год і їхати під гору з кутом до 15 градусів. Вбудованого акумулятора вистачає в середньому на 12 кілометрів, а на повну зарядку потрібно 3,5 години.

Ціна

Ninebot Electric Scooter Air T15 надійде в продаж 18 травня по ціні 423 доларів (11 290 гривень).

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