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Nokia 125 і Nokia 150: кнопкові телефони з батареєю до кількох тижнів роботи

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Nokia 125 і Nokia 150 – для фанатів класики
Nokia 125 і Nokia 150 – для фанатів класики / hmdglobal.com

Бренд Nokia випустив нові кнопкові телефони. Як зауважує виробник, ці пристрої прості, зручні у використанні і витривалі. Нові моделі отримали назви Nokia 125 і Nokia 150 і можуть похвалитись автономністю до кількох тижнів.

Як каже виробник HMD Global, до складу якого входить бренд Nokia, нову модель Nokia 125 найдоступнішим телефоном з екраном діагоналлю 2,4 дюйма.

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Характеристики Nokia 125

Він має розміри 132x5,5x15 мм, а вага складає 91,3 грамів. Пристрій оснащений знімним акумулятором ємністю 1020 мАг.

Телефон оснащений камерою VGA зі спалахом. Також він має FM-радіо та класичну гру "Змійка".

Nokia 125

Nokia 125 / hmdglobal.com

Характеристики Nokia 150

Nokia 150 (2020) став оновленою версією моделі 2016 року. Розміри телефона складають 132x50,5x15 мм, а вага – 90,5 грамів. Він отримав MP3-плеєр і одну камеру VGA зі спалахом, а також слот під карту пам'яті, ємністю до 32 ГБ. Акумулятор має ємність місткістю 1020 мАг.

Nokia 150

Оновлена версія Nokia 150 / hmdglobal.com

Ціна

  • Nokia 150 надійде у продаж за ціною 29 доларів (майже 800 гривень).
  • Вартість моделі Nokia 125 складає 24 долари (650 гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Nokia Смартфони
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