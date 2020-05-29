Nokia представила два нові "бюджетники" на Android 10

Бренд Nokia розширив асортимент своїх смартфонів випуском новинок під назвами Nokia C5 Endi і Nokia С2. Пристрої під управлінням Android 10 дебютували в початковій фірмової лінійці і примітні доступною ціною.

24 канал ознайомився з характеристиками та особливостями бюджетних новинок від Nokia.

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Nokia C5 Endi

Ґаджет оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1600х720. Корпус смартфона виконаний з полікарбонату, який, як запевняє виробник, забезпечує хороший захист при мінімальній вазі.

Новинка побудована на базі мобільної платформи MediaTek Helio P22 і оснащується 3 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення за допомогою карти microSD.



Смартфон Nokia C5 Endi

Потрійна основна камера складається з датчиків на 13, 5 і 2 Мп, дозвіл фронтального модуля становить 8 мегапікселів. Nokia C5 Endi отримав акумулятор місткістю 4000 мАг з підтримкою блоків живлення потужністю до 10 Вт. Працює новинка під управлінням ОС Android 10.

Nokia C2

Другий смартфон представлений в двох модифікаціях під назвами Tava і Tennen, що відрізняються лише забарвленням корпусу. Обидві версії отримали 5,45-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+, процесор MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення, а також тильну камеру з датчиками на 8 та 2 Мп.



Смартфон Nokia C2 Tava



Смартфон Nokia C2 Tennen

5-мегапіксельна фронталка, крім основної функції, виконує також роль сенсора для розблокування – пристрої позбавлені апаратного сканера відбитків пальців. Місткість вбудованого акумулятора становить 3000 мАг.

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Ціни

Вартість Nokia C5 Endi в США – 170 доларів (4 542 гривні), старт продажів смартфона запланований на 5 червня. Nokia C2 Tava обійдеться в 110 доларів (2 939 гривень) і буде доступний з 28 травня. Що стосується Nokia C2 Tennen, то він оцінений виробником в 70 доларів (1 870 гривень). У роздріб ця модель потрапить 15 червня 2020 року.