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Nokia 220: новий кнопковий бюджетник, що підтримує 4G

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Телефон Nokia 220 4G
Телефон Nokia 220 4G / digiboss.cz

Бренд Nokia випустив новий бюджетний телефон. Він отримав фізичні кнопки, невеликий екран і бюджетну ціну. При цьому телефон підтримує мережу 4G.

Як пише gsmarena.com, новий Nokia 220 4G представили в Китаї.

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Чим цікавий

Його розміри становлять 121х52х13 мм, а вага всього 86 грамів. Корпус пристрою виготовлений з полікарбонату. Його можна придбати у чорному або бірюзовому кольорах.

Телефон оснащений 2,4-дюймовим екраном. Також тут є VGA-камера з роздільною здатністю 0,3 Мп та спалахом, який також використовується як ліхтарик.

Nokia 220 4G

Nokia 220 4G надійде у продаж 7 травня / digiboss.cz

Пристрій працює на базі операційної системи Feature OS. Він отримав 16 Мб оперативної та 24 Мб вбудованої пам’яті.

Nokia 220 4G має знімний акумулятор ємністю 1200 мАг. Його автономності вистачить на 6 годин в режимі розмови, або на 27 днів в режимі очікування. Також тут є роз’єм Micro-USB, 3.5 мм аудіороз’єм, слот для карти microSD.

Як вже згадували, телефон підтримує мережі 3G та 4G. Також інженери додали MP3-плеєр та FM-радіо.

Ціна

На китайському ринку Nokia 220 4G оцінили у 299 юанів (це всього 42 долари або 1140 гривень). Він надійде у продаж 7 травня.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Nokia
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